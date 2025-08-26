Nusipirkę tokią prekę Lietuvos parduotuvėse galite atgauti pinigus: kiti net nežino

Tai užtikrina didesnį skaidrumą bei padeda žmonėms apsisaugoti nuo galimų pavojų sveikatai. VMVT pabrėžia, kad tokios informacijos matomumas nereiškia padidėjusios rizikos, o tik geresnį jos prieinamumą.
Galite susigrąžinti pinigus už nesaugų produktą
Tarnyba taip pat primena, kad vartotojai turi teisę grąžinti nesaugų produktą ir atgauti už jį sumokėtus pinigus.
„Nesaugūs maisto produktai – ką daryti, jei juos radote savo šaldytuve?
VMVT realiu laiku viešina informaciją apie nesaugų maistą ir pašarus. Jei produktas nustatytas kaip nesaugus ir yra išplatintas rinkoje, pranešimas paskelbiamas nedelsiant.
Svarbu žinoti:
- Didesnis šios informacijos matomumas rodo ne padidėjusią riziką, o geresnį informacijos prieinamumą.
- Prekybos vietos informuoja vartotojus gerai matomoje vietoje – prie kasų, stenduose, švieslentėse.
- Įsigijus nesaugų produktą – galite susigrąžinti pinigus.
Tikrinant RASFF švieslentę būtina atkreipti dėmesį ne tik į produkto pavadinimą, bet ir į jo tinkamumo vartoti datą. Grąžinti galima tik tuos produktus, kurių data sutampa su paskelbtu pranešime.
RASFF švieslentė – jūsų saugaus maisto garantas. Pasitikrinkite ją šioje nuorodoje“, – rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!