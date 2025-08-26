Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Nusipirkę tokią prekę Lietuvos parduotuvėse galite atgauti pinigus: kiti net nežino

2025-08-26 16:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-26 16:05

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ primena gyventojams apie saugaus maisto svarbą bei galimybes pasitikrinti informaciją apie nesaugius produktus. Tarnyba realiu laiku viešina duomenis apie maistą ar pašarus, kurie nustatyti kaip nesaugūs, kad vartotojai galėtų laiku imtis veiksmų.

Prekybos centras (nuotr. Fotodiena.lt)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba socialiniame tinkle „Facebook" primena gyventojams apie saugaus maisto svarbą bei galimybes pasitikrinti informaciją apie nesaugius produktus. Tarnyba realiu laiku viešina duomenis apie maistą ar pašarus, kurie nustatyti kaip nesaugūs, kad vartotojai galėtų laiku imtis veiksmų.

0

Tai užtikrina didesnį skaidrumą bei padeda žmonėms apsisaugoti nuo galimų pavojų sveikatai. VMVT pabrėžia, kad tokios informacijos matomumas nereiškia padidėjusios rizikos, o tik geresnį jos prieinamumą.

Galite susigrąžinti pinigus už nesaugų produktą

Tarnyba taip pat primena, kad vartotojai turi teisę grąžinti nesaugų produktą ir atgauti už jį sumokėtus pinigus.

„Nesaugūs maisto produktai – ką daryti, jei juos radote savo šaldytuve?

VMVT realiu laiku viešina informaciją apie nesaugų maistą ir pašarus. Jei produktas nustatytas kaip nesaugus ir yra išplatintas rinkoje, pranešimas paskelbiamas nedelsiant.

Svarbu žinoti:

  • Didesnis šios informacijos matomumas rodo ne padidėjusią riziką, o geresnį informacijos prieinamumą.
  • Prekybos vietos informuoja vartotojus gerai matomoje vietoje – prie kasų, stenduose, švieslentėse.
  • Įsigijus nesaugų produktą – galite susigrąžinti pinigus.

Tikrinant RASFF švieslentę būtina atkreipti dėmesį ne tik į produkto pavadinimą, bet ir į jo tinkamumo vartoti datą. Grąžinti galima tik tuos produktus, kurių data sutampa su paskelbtu pranešime.

RASFF švieslentė – jūsų saugaus maisto garantas. Pasitikrinkite ją šioje nuorodoje“, – rašoma įraše. 

Šaldytuvas, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)
Šiuos produktus vadina aukso gysla patiriantiems stresą: išbandykite (2)

