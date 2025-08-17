Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šį produktą vadina organizmo šluota: valgykite į sveikatą

2025-08-17 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 10:00

Razinos – tai gamtos saldainiai, kuriuose slypi ne tik gardus skonis, bet ir daugybė sveikatai naudingų medžiagų“, – teigia mitybos specialistai.

cholesterolio valymas (nuotr. 123rf.com)

2

Nors jos pasižymi gana dideliu cukraus ir kalorijų kiekiu, saikingai vartojamos razinos gali padėti virškinimui, stiprinti kaulus, aprūpinti organizmą geležimi bei netgi prisidėti prie burnos sveikatos palaikymo, rašoma healthline.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Džiovintų uogų galia

Razinos – tai ne kas kita kaip saulėje arba džiovyklėje išdžiovintos vynuogės. Jos puikiai tinka ne tik į salotas ar košes, bet ir į jogurtą, granolą ar dribsnius.

„Nepaisant mažo dydžio, razinos yra tikra energijos ir maistinių medžiagų bomba“, – teigia dietologė.

Razinos saldžios dėl natūraliai esančio cukraus – pusėje puodelio jų yra apie 47 gramai cukraus ir 217 kalorijų. Dėl to jos nėra mažai kaloringas užkandis, tačiau tai, pasak specialistų, nebūtinai blogai:

„Razinos yra puikus pasirinkimas vietoje saldainių – saldumo gausite tiek pat, bet kartu ir skaidulų, mineralų bei antioksidantų.“

Maistinė nauda

Pusė puodelio razinų suteikia apie 3,3 gramo skaidulų – tai padeda virškinimui, suteikia sotumo jausmą ir gali padėti mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį kraujyje, dėl to razinos tituluojamos kaip „organizmo šluota“. 

Tame pačiame kiekyje yra 1,3 miligramo geležies – apie 7 proc. moterims ir 16 proc. vyrams rekomenduojamos paros normos. Geležis būtina kraujo gamybai ir padeda išvengti mažakraujystės.

Be to, razinose randama kalcio ir boro – derinys, kuris svarbus kaulų tvirtumui.

„Boras kartu su vitaminu D ir kalciu padeda išsaugoti stiprius kaulus bei sveikus sąnarius, o vyresnio amžiaus moterims gali mažinti osteoporozės riziką“, – pabrėžia mitybos ekspertai.

Ne mažiau svarbūs ir antioksidantai – fenoliai bei polifenoliai. Jie neutralizuoja laisvuosius radikalus, galinčius pažeisti ląsteles ir DNR, taip sumažindami širdies ligų, insulto ar net vėžio riziką.

Dar viena įdomi savybė – razinose esantys fitochemikalai, tokie kaip oleanolio rūgštis, kovoja su burnos bakterijomis, kurios sukelia ėduonį.

„Tai vienas iš tų atvejų, kai saldumynas gali būti draugiškas jūsų šypsenai“, – juokauja odontologai.

Nepamirškite saiko

Razinos neturi riebalų ir cholesterolio, bet kupinos skaidulų, antioksidantų bei mineralų. Jos gali padėti virškinimui, mažinti mažakraujystės riziką, stiprinti kaulus ir dantis, apsaugoti širdį.

Tačiau dėl didelio cukraus kiekio jos turėtų būti vartojamos saikingai – sauja per dieną yra puikus pasirinkimas.

„Razinos – tai puikus būdas pasmaližiauti be didelės sąžinės graužaties. Svarbiausia – nepamiršti, kad net ir geriausi dalykai turi ribas, ir nepamiršti saiko“, – primena mitybos specialistai.

