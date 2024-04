Šie produktai padidina kalorijų deginimą: padės atsikratyti svorio

Maistas ir gėrimai gali turėti įtakos žmogaus svoriui, nes juose yra kalorijų. Idealiu atveju žmonės turėtų stengtis suvartoti tam tikrą kalorijų kiekį per dieną, kad išliktų sveiki – 2 500 kalorijų per dieną vyrams ir 2 000 kalorijų per dieną moterims.

Sumažinus suvartojamų kalorijų kiekį galima numesti svorio, tačiau taip pat galima vartoti riebalus deginančius maisto produktus ir gėrimus.

„Holland and Barrett“ mitybos ekspertai pasidalijo keliais maisto produktais, kurie iš tikrųjų gali „padėti deginti pilvo riebalus“, kad „saugiai“ numestumėte svorio, rašoma express.co.uk.

Šios rūšies daržovėse yra ilgos grandinės cukraus molekulės, vadinamos sulfochinovaze (SQ), kuri gali „padėti išlikti lieknam“.

Žurnale „Nature Chemical Biology“ paskelbto tyrimo duomenimis, SQ skatina gerųjų žarnyno bakterijų augimą, kurios neleidžia blogosioms bakterijoms užvaldyti žarnyno ir sukelti uždegimo bei pilvo riebalų.

Daug Omega-3 riebalų rūgščių turinti lašiša gali padėti sumažinti uždegimą ir pilvo riebalų kiekį.

Ši maistinė medžiaga veikia didindama hormono adiponektino, kuris „palaiko medžiagų apykaitą ir degina riebalus“, kiekį.

Kiaušiniuose gausu baltymų, todėl juose ilgiau jausitės sotūs, o tai reiškia, kad bus mažesnė tikimybė užkandžiauti tarp valgymų. Viename dideliame kiaušinyje yra maždaug 78 kalorijos ir 6 g baltymų.

Šiame vaisiuje gausu mononesočiųjų riebalų, kurie gali padėti „sumažinti apetitą ir neleisti kauptis pilvo riebalams“.

Žarnyno bakterijos puikiai pasisavina juodosiose pupelėse esančią tirpią ląstelieną ir paverčia ją butiratu. Ekspertai teigė, kad: „Tyrimais su pelėmis įrodyta, kad ši cheminė medžiaga didina kalorijų deginimą.

Šios rūšies bulvėse yra augalinės kilmės antioksidantų, vadinamų karotenoidais, kurie stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje.

Savo ruožtu, tai gali „neleisti kalorijoms virsti pilvo riebalais“, teigia mitybos profesionalai.

Avižų košėje yra tirpių skaidulų, vadinamų beta gliukanais, kurie plonajame žarnyne sudaro tarsi gelinę medžiagą.

Ši medžiaga padeda mažinti cholesterolio kiekį kraujyje, palaiko imuninę sistemą, padeda ilgiau jaustis sotiems ir reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje.

Šis populiarus vaisius yra puikus dietos papildymas, nes jame yra fenolinių junginių, vadinamų flavonoidais, kurie „kovoja su riebalais“.

Slyvose taip pat yra pektino – į želatiną panašios ląstelienos, kuri, kaip nustatyta tyrimais su gyvūnais, mažina kepenų riebalų kiekį (pilvo riebalus) ir blokuoja riebalų įsisavinimą.