Kolumbijos ritmu: Leo Pobedonoscevas kartu su „Jacobs“ atranda pasaulio skonius

Laidos vedėjas pastebi, kad kiekvienas „Jacobs“ kavos gurkšnis leidžia pajusti Pietų Amerikos dvasią, o jos kvapas – akimirksniu nusikelti į egzotiškus kalnų regionus. „Ši kava – tikras atradimas. Kartu ir švelnu, ir stipru, o kvapas iškart nukelia į Pietų Ameriką, tarsi pats būčiau Kolumbijoje“, – sako Leonardas, pradėdamas savo dieną su aromatingu kavos puodeliu.
Kelionėje po Kolumbiją Leo pasakoja ne tik apie kavos tradicijas, bet ir apie lietuvišką pėdsaką šioje šalyje. Aktorius primena istoriją apie Antaną Mockų – lietuvį, kuris ėjo Bogotos mero pareigas ir išgarsėjo savo originaliu požiūriu į miestą bei jo žmones. Viena įdomiausių jo iniciatyvų – mimai, kurie viešai šaipydavosi iš kelių eismo taisyklių pažeidėjų.
Kolumbija garsėja ne tik išradingais žmonėmis, bet ir įspūdingomis šventėmis. Barankilijos karnavalas – vienas didžiausių pasaulyje, sutraukiantis milijonus šokėjų, muzikantų ir žiūrovų. Kaip sako Leonardas, tokios energijos ir džiaugsmo gali pavydėti net pačios didžiausios karnavalų sostinės – o kava čia liejasi upėmis.
Laidos pabaigoje Leonardas supažindina su Kogi genties žmonėmis, gyvenančiais Siera Nevados kalnuose. Ši bendruomenė, save vadinanti gamtos sergėtojais, garsėja ypatingu požiūriu į pasaulį ir pagarba žemei. Kaip ir „Jacobs“, jie tiki, kad tik atsakingas požiūris į gamtą gali išsaugoti ateities kartoms švarų pasaulį ir tikrą kavos skonį.
Visą vaizdo įrašą žiūrėkite čia ir sužinokite, kaip Leo Kolumbijoje atranda ne tik kavos aromatą, bet ir įkvepiančias istorijas apie žmones, kurie ją augina:
