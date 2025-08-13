Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Paaiškino, kodėl salotos būna karčios: štai kaip to išvengti

2025-08-13 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 07:45

Traškios ir sultingos salotos – nepakeičiamas ingredientas mūsų patiekaluose. Todėl labai nemalonu, kai jų lapai įgyja kartų skonį. Kodėl salotos yra karčios ir kaip išvengti šios problemos?

Salotos (nuotr. 123rf.com)

Traškios ir sultingos salotos – nepakeičiamas ingredientas mūsų patiekaluose. Todėl labai nemalonu, kai jų lapai įgyja kartų skonį. Kodėl salotos yra karčios ir kaip išvengti šios problemos?

REKLAMA
0

Kartumas salotų lapuose atsiranda kaip augalo reakcija į tam tikras sąlygas. Salotose išsiskiria medžiagos laktucinas ir laktukopikrinas, kurios padeda joms apsisaugoti nuo kenkėjų, streso veiksnių, sausros. Šios medžiagos ir sukelia kartų skonį. Kartumas – tai savotiškas signalas, kad augalas yra streso būsenoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartumą gali sukelti įvairūs gamtiniai veiksniai:

  • aukšta temperatūra – salotos mėgsta vėsą (15–20 laipsnių);
  • maistinių medžiagų trūkumas – ypač azoto;
  • nepakankamas laistymas – augalas patiria stresą, padidėja lakucino kiekis;
  • per didelis saulės spindulių kiekis – švelnūs lapai patiria terminį stresą dėl tiesioginių saulės spindulių.

Kaip išvengti pernelyg didelio salotų kartumo: teisingai rinkitės parduotuvėje

Visų pirma, reikia prisiminti, kad ne visos salotų veislės yra linkusios kartėti. Kai kurios buvo specialiai išvestos, kad būtų švelnesnio skonio. 

REKLAMA
REKLAMA

Tarp jų:

  • Aisbergas – sultingas ir traškus, su minimaliu kartumu;
  • Lollo Rosso – raudonos spalvos salotos, retai turinčios kartumo;
  • Batavia – švelnūs lapai, atsparūs karščiui.

Taip pat atkreipkite dėmesį, kad salotos parduotuvėje būtų šviežios, nes jos retai būna kartokos. Lapai turi būti ryškūs, be tamsių dėmių ir pagelėjimo, elastingi, o ne kieti ar veltiniai.

REKLAMA

Kaip auginti salotas darže be kartumo?

Jei auginate salotas, labai svarbu sukurti joms tinkamas sąlygas. Temperatūra neturi viršyti 15-20 laipsnių, todėl karštomis dienomis nepamirškite tinklelių, kurie suteikia pavėsį.

Labai svarbu reguliariai laistyti salotų lysves, kad dirva būtų drėgna, bet ne peršlapusi. Taip pat jos pH turi būti 6,0-7,0, dirva turi būti praturtinta organinėmis trąšomis.

Salotų lapus geriausia skinti ryte, kai jie yra sultingiausi ir juose yra mažiausiai kartumų. Taip pat rinkite jaunus lapus, prieš augalui pradedant žydėti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų