Paaiškino, kodėl salotos būna karčios: štai kaip to išvengti

Kartumas salotų lapuose atsiranda kaip augalo reakcija į tam tikras sąlygas. Salotose išsiskiria medžiagos laktucinas ir laktukopikrinas, kurios padeda joms apsisaugoti nuo kenkėjų, streso veiksnių, sausros. Šios medžiagos ir sukelia kartų skonį. Kartumas – tai savotiškas signalas, kad augalas yra streso būsenoje.
Kartumą gali sukelti įvairūs gamtiniai veiksniai:
- aukšta temperatūra – salotos mėgsta vėsą (15–20 laipsnių);
- maistinių medžiagų trūkumas – ypač azoto;
- nepakankamas laistymas – augalas patiria stresą, padidėja lakucino kiekis;
- per didelis saulės spindulių kiekis – švelnūs lapai patiria terminį stresą dėl tiesioginių saulės spindulių.
Kaip išvengti pernelyg didelio salotų kartumo: teisingai rinkitės parduotuvėje
Visų pirma, reikia prisiminti, kad ne visos salotų veislės yra linkusios kartėti. Kai kurios buvo specialiai išvestos, kad būtų švelnesnio skonio.
Tarp jų:
- Aisbergas – sultingas ir traškus, su minimaliu kartumu;
- Lollo Rosso – raudonos spalvos salotos, retai turinčios kartumo;
- Batavia – švelnūs lapai, atsparūs karščiui.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad salotos parduotuvėje būtų šviežios, nes jos retai būna kartokos. Lapai turi būti ryškūs, be tamsių dėmių ir pagelėjimo, elastingi, o ne kieti ar veltiniai.
Kaip auginti salotas darže be kartumo?
Jei auginate salotas, labai svarbu sukurti joms tinkamas sąlygas. Temperatūra neturi viršyti 15-20 laipsnių, todėl karštomis dienomis nepamirškite tinklelių, kurie suteikia pavėsį.
Labai svarbu reguliariai laistyti salotų lysves, kad dirva būtų drėgna, bet ne peršlapusi. Taip pat jos pH turi būti 6,0-7,0, dirva turi būti praturtinta organinėmis trąšomis.
Salotų lapus geriausia skinti ryte, kai jie yra sultingiausi ir juose yra mažiausiai kartumų. Taip pat rinkite jaunus lapus, prieš augalui pradedant žydėti.
