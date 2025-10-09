Atrado superinį vištienos sparnelių kepimo būdą: „Dabar gaminu tik taip“

Iš tiesų ilgai neužtruksite ruošdami šiuos vištienos sparnelius, kadangi jums tereikia apskrudinti sparnelius iš abiejų pusių, supilti padažui reikalingus ingredientus ir palikti troškintis, vis pamaišant kartas nuo karto. Ir viskas. Taip lengva ir paprasta. O kuomet sparneliai troškinasi padaže, šis palengva tirštėja ir karamelizuojasi, todėl padažo skonis yra tiesiog pasaka! Na, suprasite, kai paragausite.
Taip paruošti sparneliai man skaniausi patiekti su saliero stiebais ir mėlynojo sūrio padažu (šio receptą rasite čia). Taip pat galite patiekti ir su ryžiais, ar kitu garnyru“, – rašė tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.
5 porcijos.
Reikės:
- 10 vištienos sparnelių;
- 1 stiklinės svogūnų laiškų (supjaustytų į 3-4 cm ilgio šiaudelius);
- 2 valg. š. griežinėliais supjaustyto, nulupto imbiero;
- 4-5 valg. š. medaus;
- 5-6 valg. š. cukraus;
- 1 stiklinės vandens;
- 7-8 valg. š. sojos padažo;
- 1 arb. š. sezamų aliejaus;
- 1 arb. š. sezamų sėklų;
- 1 valg. š. saulėgrąžų aliejaus (kepimui);
- druskos.
Nuo sparnelių nupjauname smailiąją dalį. Sparnelius perpjauname perpus.
Kadangi sparneliai ruošiami keptuvėje ir jų yra pakankamai daug, todėl aš juos ruošiu 2-jose didelėse keptuvėse. Kiekvienoje keptuvėje įkaitiname šiek tiek saulėgrąžų aliejaus ant vidutinės aukštesnės ugnies. Sudedame sparnelius po lygiai į abi keptuves ir kepiname iš abiejų pusių, kol sparneliai gražiai apskrunda.
Į abi keptuves po lygiai sudedame imbierą, sojos padažą, actą, cukrų, medų ir vandenį. Sumažiname ugnį ir troškiname vis pamaišant ~15 minučių, kol padažas sutirštėja. Tada sudedame svogūnų laiškus, pakaitiname dar pora minučių. Pabaigoje supilame sezamų aliejų ir apibarstome sezamo sėklomis. Skanaus!
Saldumą/sūrumą galite reguliuoti įdėdami daugiau ar mažiau cukraus ir sojos padažo. Jeigu norite skystesnio padažo galite įpilti daugiau vandens.