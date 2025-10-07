Išdavė skaniausią čili troškinio-sriubos receptą: „Vienareikšmiškai – šeimos mėgstamiausia“

Reikės:
- 1 svogūno;
- 1 morkos;
- 2 skiltelės česnako;
- 0,5 poro;
- 700 g jautienos faršo;
- 1 paprikos;
- 1 čili;
- 4- 5 didelių pomidorų;
- 2 v. š. ryžių;
- 1,5 l vandens;
- 2 lauro lapų;
- ¼ a. š. pipirų;
- šlakelis aliejaus;
- 1 skardinės konservuotų pupelių;
- ryšulėlio laiškinių česnakų.
Daržoves nulupame, nuplauname. Svogūną, porą, česnaką, čili supjaustome smulkiais gabalėliais, papriką kubeliais, morką griežinėliais. Puode įkaitiname aliejų, sudedame ir pakepiname daržoves.
Suberiame faršą, prieskonius ir pakepiname, kol mėsa gražiai apskrus. Pomidorus nuplikome karštu vandeniu, nulupame odeles, supjaustome nedideliais gabalėliais, sudedame į puodą ir patroškiname viską apie 15 min..
Įpilame vandens, suberiame ryžius ir pupeles ir verdame apie 20 min. Pabarstome smulkintais laiškiniais česnakais. Skanaujame.