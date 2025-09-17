Atrado superinę sočią rudens sriubą: pigu, greita ir be proto skanu

Porcijos 5 – 6.
Užtruksite apie 1 val.
Reikės:
- 0,5 poro;
- 1 svogūnas;
- 2 skiltelės česnako;
- 1 morka;
- 1 saliero lapkotis;
- 0,5 paprikos;
- Šlakelis aliejaus;
- 2 saujos pupelių (užmerkti iš vakaro);
- 3 – 4 bulvės;
- 2 lauro lapai;
- Čili;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis juodųjų pipirų;
- 200 ml naminio pomidorų padažo (tiks ir konservuoti pomidorai);
- 6 medžiotojų dešrelės;
- 2 l vandens / sultinio;
- 2 v. š. smulkintų žalumynų: krapai, svogūnų laiškai, petražolės, bazilikas.
Daržoves nulupame, nuplauname. Porą, svogūną, čili ir česnaką supjaustome smulkiais kubeliais, papriką šiaudeliais, lapkotinį salierą juostelėmis, bulves kubeliais, morką sutarkuojame.
Įkaitiname aliejų. Sudedame daržoves ir pakepiname keletą min. Suberiame išmirkytas pupeles, lauro lapus, pipirus, užpilame vandeniu arba suktiniu ir verdame apie 40 min, kol pupelės suminkštės. Tada supilame naminį pomidorų padažą, pagardiname druska ir verdame dar 10 min.
Medžiotojų dešreles supjaustome riekelėmis. Sudedame į sriubą, paverdame dar apie 5 min. Pabaigoje gardiname smulkintais žalumynais.
Ir štai garuojanti ir gardi sriuba išvirta.