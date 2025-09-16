Ši mišrainė verta 10 balų: vienas, du ir yra

Reikės:
- 100 g virtų avinžirnių;
- 200 g vištienos filė;
- 50 g konservuotų kukurūzų;
- 100 g pomidoriukų;
- 2 agurkai;
- pusę mango;
- kalendros;
Padažui:
- gera sauja špinatų;
- pusės apelsino sulčių;
- 2 v. š. graikiško jogurto;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų.
Vištienos filė suprieskoniuojame ir iškepame su šlakeliu aliejaus gerai įkaitintoje keptuvėje (galite kepti ir orkaitėje). Supjaustome kąsnio dydžio gabalėliais.
Agurką supjaustome griežinėliais, mangą kubeliais, pomidoriukus perpjauname per pusę, kalendrą pasmulkiname. Į salotas beriame avinžirnius ir kukurūzus. Padažui visus skirtus ingredientus sutriname maisto smulkintuvo pagalba iki vientisos masės. Padažą pilame ant salotų, išmaišome ir mėgaujamės.
Recepto idėja iš IG profilio: https://www.instagram.com/tavo_sveiki_iprociai/