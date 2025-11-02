Švenčionių rajono meras davė pažadą futbolo bendruomenei

„Čia planas tai žiauriai geras, jeigu čia būtų futbolo klubas „Pabradė“, tai tėvai būtų patenkinti, nes jiems futbolas taptų nemokamas. (...) Bet jeigu jis nori įsteigti naują „FK Mistika“ klubą, tai tada čia yra tik kalbos“, – BNS teigė vaikų futbolo treneris G. Kiselis.
Kaip rašė BNS, vaikų futbolo komandos Švenčionių rajone treneris G. Kiselis paskelbė, kad ketina pradėti bado akciją dėl mero nenoro spręsti iškilusių problemų dėl sporto infrastruktūros rajone.
Treneris savivaldybę kaltina, kad ši neskiria pakankamai dėmesio sporto infrastruktūrai, nesuteikia finansavimo. Savo ruožtu R. Klipčius trenerį kaltino melu, teigė, kad G. Kiselis nepasirodo susitikimuose su savivaldybės atstovais ir viešai pateikia neteisingą informaciją dėl negauto finansavimo, nesuteiktų salių treniruotėms.
Pokyčiai futbolo bendruomenei
Pasak savivaldybės mero, dabar bendrajame rajono strateginiame plane yra numatyti sporto tikslai, šakos ir jų rodikliai, tačiau atskiros kūno kultūros ir sporto strategijos šiuo metu nėra. Dėl to bendru sutarimu nuspręsta atnaujinti Švenčionių rajono sporto strategijos planą.
„Mes diskusijų metu daug dėmesio skyrėme būtent infrastruktūros gerinimui rajone. Vienas iš pagrindinių klausimų buvo sporto bazių ir stadionų gerinimas“, – BNS pasakojo savivaldybės meras.
„Aš tikrai žiūrint į ateitį matau, kad toliau turėsiu dirbti ir ieškoti sprendimų kartu su Futbolo federacijos atstovais, su Pabradės futbolo bendruomenės ir apskritai viso rajono futbolo bendruomenės atstovais. (...) Pagrindinis tikslas – padaryti tam tikrus strateginius sprendimus, kurie būtų sėkmingi ateities pagrindu“, – teigė jis.
Vienas iš sporto taryboje diskutuotų klausimų buvo futbolo bendruomenę vienijančios viešosios įstaigos sukūrimas.
„Aš manau, kad vienas iš galbūt sprendimų būtų Pabradės modulio įsteigimas. Bendruomenės pagrindu organizuojama viešoji įstaiga, kur dalininkai galbūt galėtų būti savivaldybė, futbolo bendruomenė, o kitą dalį galėtų turėti „Intersurgical“ gamykla“, – teigė R. Klipčius.
Meras teigė, kad artimiausiu metu ketina kalbėtis su Lietuvos futbolo federacija dėl įstaigos sukūrimo, kadangi panašiais modeliais veikiantys klubai egzistuoja ir kitose savivaldybėse. Taip pat paminėjo, kad kalbėjosi su Visagino ir Elektrėnų savivaldybės merais, kurie taiko panašias praktikas.
„Aš įsivaizduoju, kad toks darinys turi aiškią struktūrą, misiją, viziją ir tikslus. Ir turbūt tada nebekiltų klausimų dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio pateikimo“, – pasakojo meras
„Vaikai ir tėveliai galėtų gauti tokį krepšelį, galėtų būti sukurta aiški struktūra, savivaldybė galėtų šios struktūros palaikymui skirti finansavimą tarybos sprendimais, galėtų galbūt finansiškai prisidėti ir didžiausia rajono įmonė „Intersurgical“, kuri taip pat dalyvautų tos struktūros valdyme“, – teigė jis.
Treneriui skirta salė gimnazijoje
R. Klipčius BNS teigė, kad pavyko įgyvendinti vieną badauti planuojančio vaikų futbolo trenerio reikalavimą – Zigmo Žemaičio gimnazija gali skirti treneriui salę vaikų treniruotėms.
„Zigmo Žemaičio gimnazija yra peržiūrėjusi laikus. Tie laikai buvo pilnai užpildyti, langų kažkokių visiškai nebuvo. Iš tiesų gimnazija rado galimybę tam tikras popamokines veiklas perkelti į kitas erdves ir atlaisvinti vieną laiką, kuris galėtų būti skiriamas futbolo bendruomenės poreikiams“, – pasakojo meras.
Šis sprendimas tenkina vaikų trenerį, tačiau prieš sutikdamas jis nori pasitarti su vaikais, ar jiems siūlomas laikas tiktų.
„Visų pirma, mums reikia patiems sužinoti, ar mums tinka tie laikai. Mes darysime apklausą tarp grupių, išsiaiškinsime, kokios pamokos pas kurį vaiką ir ar spėjam į tą užsiėmimą. Tai jeigu mums tiks, mes tada kreipsimės dėl šito laiko“, – sako G. Kiselis.
Nors jis teigė, kad dalis iškeltų reikalavimų buvo įgyvendinta, tačiau vis tiek neatsisako idėjos skelbti bado streiką.
Treneris badauti ketino nuo lapkričio, tačiau dabar streiką nukelia į pavasarį, jei nebus įgyvendinami savivaldybės pažadai.
„Trumpai tariant, aš neatsisakau šito bado streiko, tiktai nukelsiu jį į balandį, nes kitiems tėvams sakiau, kad duodu kažkur apie 30 procentų, kad bus įgyvendinti šitie visi mūsų reikalavimai dėl rūbinių ir dėl stadiono infrastruktūros, kad bent pavasarį galėtume oficialiai treniruotes žaisti. Nes dabar ne aikštelė ten, o tiesiog laukas“, – teigė vaikų treneris.
