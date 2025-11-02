Į KAM siūlomas Kaunas: kritikos nebijau, ji man – variklis

„Kritikos aš nebijau. Ir kritika visą laiką man asmeniškai yra variklis, kuris priverčia ir pasitempti, ir judėti į priekį“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Kaunas.
Dėl patirties stokos krašto apsaugos srityje kritikuojamas politikas akcentuoja, kad svarbiausia yra ne tai, kiek laiko žmogus yra pradirbęs, o kiek aktyviai jis gilinasi į sritį, kurioje veikia.
„Inscenizacijų visokių mes čia girdime. Ar mėnesis Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, ar metai komitete kartais nieko gali nereikšti, jeigu Seimo narys iš principo nėra aktyvus, nesidomi ta sritimi ir tiesiog būna. Aš niekada nebuvau tas, kuriam neįdomu ir tas kuris tiesiog būna“, – pabrėžė jis.
Lietuvos saugumas galėtų būti stiprinamas vystant technologijas
Paklaustas, kokią jis ketina pasiūlyti viziją, siekiant dar labiau sustiprinti Lietuvos saugumą, pretendentas į Krašto apsaugos ministrijos (KAM) vadovus akcentavo technologijų vystymo svarbą.
„Kadangi aš esu technologijų žmogus, aš pasaulyje matau du ryškiausius pavyzdžius – tai yra Taivanas ir tai yra Izraelis. Tai yra šalys, kurios savo technologijomis užsitikrina savo šalies saugumą“, – sakė R. Kaunas.
Todėl socialdemokratas tikina manąs, kad ir Lietuva galėtų remtis šiais geraisiais pavyzdžiais ir sparčiau žengti technologijų vystymo keliu.
„Aš įsivaizduočiau, kad Lietuva turėtų sekti tais pavyzdžiais. Ir mes su savo technologijomis – šiandieną turime ir lazerius, ir kitas technologijas, „Teltonika“ investuoja Lietuvoje ypatingai daug – tikrai galime tapti labai reikalingais visam likusiam pasauliui, o pradžiai bent jau Europai. Tai užtikrins mums tam tikrą saugumo lygį“, – sakė pretendentas į ministrus.
„Tai yra platesnė vizija, bet (...) mes visi matydami karo dinamiką, eigą ir pokytį turbūt nekvestionuojame, kad be technologijų neskraidytų dronai, neplaukiotų bepiločiai laivai ir t.t.“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį socialdemokratams nutarus į KAM vadovus siūlyti R. Kauną, viešojoje erdvėje kilo daug klausimų dėl politiko kompetencijų ir tinkamumo būti krašto apsaugos ministru.
Pirmadienį, kol Prezidentūroje vyks pokalbis tarp šalies vadovo Gitano Nausėdos ir kandidato į krašto apsaugos ministrus R. Kauno, Daukanto aikštėje bus rengiamas protestas prieš pastarojo politiko kandidatūrą į šią poziciją.
„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio Krašo apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus. Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs kaip ciniškas, grubus, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas, negebantis girdėti kitos nuomonės“, — rašoma renginio apraše, patalpintame socialiniame tinkle „Facebook“.
ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu krašto apsaugos ministro pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
