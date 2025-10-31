Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seimo narys Robertas Kaunas ir jo buvusi patarėja tapo pora – atskleidė, kaip užsimezgė jų jausmai

2025-10-31 15:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 15:44

Seimo narys, socialdemokratų Kauno skyriaus pirmininkas ir kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas bei jo buvusi patarėja Neringa Pavilonytė – pora. Viešai apie tai prabilo pirmą kartą.

Robertas Kaunas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Politikas ir jo mylimoji neslepia – juos suvedė darbas, o užsimezgusi simpatija ilgainiui peraugo į santykius.

Pirmą kartą prabilo apie santykius

Maip teigė N. Pavilonytė, jausmai Seimo nariui pakeitė jos požiūrį į gyvenimą:

„Aš meile nebetikėjau. Dabar supratau, koks tai svarbus dalykas. Meilė vis dar šio pasaulio dimensija“, – apie šią istoriją pasakojo LNK laidoje „KK2“.

Tuo metu R. Kaunas atviravo, kad jų bendravimas įgavo kitokį pobūdį maždaug prieš pusmetį.

„Taip jau nutiko, kad bendraujame dabar jau ne darbiniais santykiais“, – laidos žurnalistams sakė politikas.

Pora viešai deklaravo santykius ir nustojo dirbti kartu. Šiuo metu N. Pavilonytė dirba Audriaus Radvilavičiaus ir Birutės Vėsaitės patarėja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

