Seimo narys Robertas Kaunas ir jo buvusi patarėja tapo pora – atskleidė, kaip užsimezgė jų jausmai

Politikas ir jo mylimoji neslepia – juos suvedė darbas, o užsimezgusi simpatija ilgainiui peraugo į santykius.
Pirmą kartą prabilo apie santykius
Maip teigė N. Pavilonytė, jausmai Seimo nariui pakeitė jos požiūrį į gyvenimą:
„Aš meile nebetikėjau. Dabar supratau, koks tai svarbus dalykas. Meilė vis dar šio pasaulio dimensija“, – apie šią istoriją pasakojo LNK laidoje „KK2“.
Tuo metu R. Kaunas atviravo, kad jų bendravimas įgavo kitokį pobūdį maždaug prieš pusmetį.
„Taip jau nutiko, kad bendraujame dabar jau ne darbiniais santykiais“, – laidos žurnalistams sakė politikas.
Pora viešai deklaravo santykius ir nustojo dirbti kartu. Šiuo metu N. Pavilonytė dirba Audriaus Radvilavičiaus ir Birutės Vėsaitės patarėja.
