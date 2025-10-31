Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Skelbia, kada kandidatas į KAM ministrus Kaunas susitiks su Nausėda

2025-10-31 12:43 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 12:43

Socialdemokratų siūlomas kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

Robertas Kaunas Juliaus Kalinsko nuotr./Fotobankas.

Socialdemokratų siūlomas kandidatas į krašto apsaugos ministrus Robertas Kaunas pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda.

Apie susitikimą Eltai patvirtino pats parlamentaras.

Kaip skelbta, po ketvirtadienį vykusių valdybos ir prezidiumo posėdžių socialdemokratai nusprendė į krašto apsaugos ministro pareigas teikti partiečio R. Kauno kandidatūrą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

