  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Kauno delegavimo – Kasčiūno kirtis: „visiškai neatsakingas žingsnis"

2025-10-30 21:16 / šaltinis: BNS
2025-10-30 21:16

Socialdemokratams nutarus į krašto apsaugos ministrus deleguoti Robertą Kauną, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad parlamentaro turima patirtis nėra pakankama ir ragina prezidentą jo į pareigas neskirti.

Laurynas Kasčiūnas BNS Foto

Socialdemokratams nutarus į krašto apsaugos ministrus deleguoti Robertą Kauną, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad parlamentaro turima patirtis nėra pakankama ir ragina prezidentą jo į pareigas neskirti.

„Visiškai jokios kompetencijos nacionalinio saugumo ir gynybos srityje, jokios realios patirties vadovaujant rimtai valstybinei ar viešojo sektoriaus organizacijai, ar formuojant nacionalinę politiką“, – feisbuke ketvirtadienį rašė buvęs krašto apsaugos ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, šio socialdemokrato skyrimas į Krašto apsaugos ministerijos vadovus būtų „visiškai neatsakingas žingsnis, turėsiantis rimtų ir ilgalaikių pasekmių“.

„Atrodo, kad socialdemokratai prarado bet kokį atsakomybės jausmą. Todėl raginu Respublikos Prezidentą neskirti R. Kauno krašto apsaugos ministru“, – teigė L. Kasčiūnas.

„Avantiūra su kultūros ministru, palyginus su sprendimu skirti šį politiką ministru, ateityje valstybės vadovui gali pasirodyti tik kaip pasivaikščiojimas parke“, – pridūrė jis.

Konservatorių lyderis omenyje turėjo „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus, pareigose išbuvusio savaitę, paskyrimą kultūros ministru.

Kaip skelbė BNS, R. Kauną į krašto apsaugos ministrus Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) nutarė deleguoti po ketvirtadienio valdybos ir prezidiumo posėdžių.

Jo kandidatūrą šalies vadovui oficialiai turėtų pateikti premjerė Inga Ruginienė.

Naujojo ministro prireikė iš pareigų atleidus Vyriausybės vadovės pasitikėjimą praradusią Dovilę Šakalienę.

2025-10-30 21:36
nieko jis neteisus, tiesiog pavydas bambą graužia, ir dar noras pasirodyti labai didelis, tarytum kažką labai svarbaus pasakė ir nusprendė, jūs kvaili o mes protingi, viena prauda.
Atsakyti
Dirbkit patys ir netrukdykit kitiem
Dirbkit patys ir netrukdykit kitiem
2025-10-30 21:39
Ką beteiktų valdantieji, vistiek nebus gerai. Jeigu pagrindinis tikslas yra trukdyti laimėjusiai partijai, sudarytai koalicijai, tai priemones rasi.
Atsakyti
Camel
Camel
2025-10-30 21:30
Leiskit dirbti naujai valdziai...prasau...nes tos rietenos pabodo jau...LOL
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (25)
