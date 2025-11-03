Istorijos atomazga: lietuviškai nekalbantis baltarusis skelbia – VVT jį atleidžia iš darbo

Baltarusis Andrejus Paukas feisbuke pasidalijo dokumento nuotrauka. Joje matyti, kad A. Paukas atleidžiamas iš pareigų, padaręs „šiurkštų darbo pareigų pažeidimą“.
„Atleidžiu iš darbo Eismo tarnybos Viršuliškių departamento troleibuso vairuotoją Andrej Pavuk 2025 m. lapkričio 3 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnio 2 dalies 1 punktą“, – VVT direktoriaus vardu rašoma dokumente.
Paprašius VVT patvirtinti, ar baltarusis tikrai atleidžiamas iš darbo, įmonė nurodė nekomentuosianti paskleistos informacijos.
„UAB „Vilniaus viešasis transportas“ negali teikti ir viešinti informacijos, susijusios su konkrečių darbuotojų darbo santykiais ar vidaus dokumentais. Tokia informacija laikoma asmens duomenimis ir konfidencialia pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) bei Darbo kodekso nuostatas.
Viešojoje erdvėje pasirodantys dokumentai ar kita informacija, jei juos pats asmuo nusprendžia paviešinti, yra jo asmeninis sprendimas, už kurį Bendrovė neatsako ir viešai nekomentuoja, kad nebūtų pažeisti teisės aktų reikalavimai ir trečiųjų asmenų teisės“, – atsakė VVT Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus išorinės komunikacijos projektų vadovė Justina Žuklytė-Vaitiekūnienė.
VVT atliko vidinį tyrimą po to, kai baltarusis filmavo dispečerę ir reikalavo su juo kalbėti rusiškai ar bent lenkiškai. Kaip aiškino A. Paukas, konfliktas esą kilo dėl darbo tvarkos – baltarusis neva norėjo išsiaiškinti, kada jam reikia dirbti.
„UAB „Vilniaus viešasis transportas“ netoleruoja žeminančio, įžeidžiančio ar nepagarbaus elgesio – tiek darbuotojų, tiek keleivių ar kitų asmenų atžvilgiu. Šiuo metu vertinamos visos situacijos aplinkybės ir darbuotojo veiksmai, kad būtų priimti atitinkami sprendimai“, – praėjusią savaitę komentavo VVT atstovė žiniasklaidai Gintarė Žalytė-Štarienė.
A. Paukas prisistato tinklaraštininku. Vyras Lietuvoje gyvena nuo 2020 metų, kai su žmona ir vaikais pabėgo iš Baltarusijos.
Vilniuje – baltarusio vairuotojo incidentas su dispečere
Internete paplito baltarusio VVT darbuotojo A. Pauko vaizdo įrašas, kuriame jis filmuoja dispečerę be jos sutikimo ir liepia su juo kalbėti rusiškai arba lenkiškai:
– (Rusiškai.) Labas rytas, panele... Nenori su manimi kalbėti rusiškai.
– Taip, nenoriu.
– Kodėl? Paaiškinkite.
– Prašom išjungti kamerą.
– Koks jūsų vardas?
– Prašom išjungti kamerą.
– Jūs man tai... Aš jūsų nesuprantu, prašom su manimi kalbėti suprantama kalba. Galime kalbėti baltarusiškai arba lenkiškai.
– O kokia čia valstybė?
– Matote, aš nieko nesupratau.
– Baltarusija čia?
– Baltarusija čia.
– Nu, tai kada bus čia Baltarusija, tada šnekėsim baltarusiškiai.
– Nu, kaip dabar man dirbti? Koks šiandien mano reisas?
– O kur jūsų grafikas?
– Koks jūsų vardas?
– Kur jūsų grafikas?
– Pavardus, pavardus.
– Kur jūsų grafikas, darbo grafikas? Jūs vakar baigėte darbą kelintai valandai? Pas jus dabar turi būti poilsio laikas. Jus atėjote…
– Rimtai? Na, ir pasikalbėjome. Gerai, tada einu namo.
Į šį incidentą dėmesį atkreipė žurnalistė Daiva Kučinskaitė, vaizdo įrašo ištrauka buvo parodyta TV3 Žiniose. Ir D. Kučinskaitę, ir TV3 A. Paukas apskundė policijai.
Tiesa, iš savo puslapio A. Paukas vaizdo įrašą pašalino, bet jis spėjo išplisti kitais kanalais.
Paukas paaiškino, kodėl filmavo pokalbį su dispečere
Baltarusis įsižeidė, kad TV3 panaudojo jo vaizdo įrašą iliustruoti siužetą apie migrantų radikalizaciją, ir reikalavo jo oficialiai atsiprašyti. Vyras aiškina, esą pokalbis su dispečere buvo vidinis konfliktas dėl darbo tvarkos.
„Aš padariau klaidą, sustresavau. Dispečerė anksčiau su manimi kalbėjo rusiškai, o po to prakalbo lietuviškai ir aš nieko nesupratau. Pagalvojau, kad man nori kažko negero. Tada man teko ją nufilmuoti, kad parodyčiau visiems, kad ji daro kažką neaiškaus.
Tačiau kai man išvertė, ką ji turi omenyje, aš pažiūrėjau savo grafiką ir supratau, kad sumaišiau darbo dienas – tą dieną turėjau laisvadienį. Tada aš ištryniau tą vaizdo įrašą, bet jau buvo per vėlu“, – sako A. Paukas.
Baltarusis sako, kad truputį kalba lietuviškai – kalbėdamas su tv3.lt žurnaliste jis pavartojo kelis lietuviškus žodžius. Vis dėlto jis tikina nesupratęs dispečerės: galvojo, kad ji jam įrašys pravaikštą.
„Galvojau, kad ji man trukdo, neišduoda dokumentų ir vyksta kažkas blogo. Jeigu aš žinočiau, žinoma, būčiau tiesiog nuėjęs namo ir viskas, bet kadangi nežinojau, teko imtis veiksmų“, – pasakoja A. Paukas.
Baltarusis sako, kad vairuotoju dirba apie du mėnesius ir jaučia didelį stresą.
„Dar nėra dviejų mėnesių, kai dirbu vairuotoju. Aš išvis šiame darbe labai išsiderinau, sustresavau – vienas moko vienaip, kitas kitaip, niekas neaišku. Sunkus darbas, ypač tada, kai nesuprasi, ar juokauja, ar rimtai moko. Šitame darbe yra ir sunkumų, ir kitų niuansų“, – komentuoja A. Paukas.
Lietuvoje gyvena 5 metus
A. Paukas pasakoja, kad į Lietuvą su žmona ir vaikais atvyko prieš 5 m., 2020 m. rugsėjo 5 d. Kaip pats sako, išvykti iš Baltarusijos jis nenorėjo, bet taip susiklostė aplinkybės.
„Po to, kai Baltarusijoje prieš rinkimus mane pasodino į areštinę, o tada išleido, mes netikėtai su visa šeima išvykome į Egiptą. Mes neplanavome išvykti iš Baltarusijos, bet jau būdami Egipte sužinojome, kad mus Baltarusijoje nori siųsti į kalėjimą.
Buvo priimtas sprendimas evakuotis į Lietuvą, nes mano žmona dažnai čia vykdavo į įvairius seminarus, čia ji turi pažįstamų. Ji priėmė tokį sprendimą, aš sutikau“, – pasakoja A. Paukas.
Paklausus, kodėl per 5 metus neišmoko lietuviškai tiek, kad galėtų susikalbėti su dispečere, baltarusis pripažino, jog jam dėl to gėda.
„Man labai gėda dėl to, kad aš negaliu išmokti lietuvių kalbos, man labai gėda kreiptis į lietuvius rusų kalba. Aš iš karto atsiprašinėju, o po to bandau ko nors prašyti“, – sako jis.
A. Paukas tikina, kad jam sunku mokytis lietuvių kalbos. Neva dėl to sukūrė pašaipią dainelę.
„Kai tik sėdu mokytis, man darosi liūdna ir neįdomu, todėl aš pradėjau kurti dainas lietuvių kalba. Na, jūs turbūt girdėjote. Ten kažkas man neteisingai išsivertė, bet buvo smagu“, – komentuoja Vilniuje gyvenantis baltarusis.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. užsieniečiai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes, kuomet reikia bendrauti su klientais, turės aptarnauti klientus valstybine lietuvių kalba.
