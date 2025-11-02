Ypatingą įrankį „Žalgiryje“ kuriantis NBA čempionas: „Intriguojantys dalykai“

Į Kauno „Žalgirį“ 12 metų etapą Denveryje baigusį lietuvį pakvietė vienas klubo savininkų, verslininkas, „Tesonet“ vienas iš įkūrėjų Tomas Okmanas.
„Kalbant apie Tomą Okmaną, jis yra vienas nerealiausių mano sutiktų žmonių, jis taip garsina Lietuvos vardą su savo nuostabia kompanija. Kai jis paskambino, nebuvo daug mąstymo, iškart sakiau, kad pasijungsiu 100 proc. Jei kas nors yra su Tomu kalbėjęs, žino, kokią jis turi įtaigą, kaip gali teisingai tave nuteikti“, – laidoje „GoŽalgiris“ kalbėjo T. Balčėtis.
Oficialiai jis užima Inovacijų vadovo pareigas. Tomo padedamas „Žalgiris“ kuria specialią, Dirbtinio intelekto valdomą programą.
„Aš manau, kad tai bus labai naudinga. Tie žmonės, kurie dirba „Tesonet“, yra dideli krepšinio, „Žalgirio“ fanai. Jie pastebėjo, kad gali savo protu, įžvalgomis padėti komandai. Reikia dėkoti ir klubui, kad jie nusprendė kartu dirbti. Yra daug sinergijų – žmonės dirba „Tesonet“, „Žalgiris“ priima įžvalgas“, – dėstė T. Balčėtis.
„Didžioji dalis sporto komandų, ne tik krepšinio, dar tik pradeda naudoti Dirbtinį intelektą. Kaip ir kompanijos, jos naudoja, bet vis pasižiūri po tuo „kapotu“. Gal dar tai nėra naudojama tiek, kiek reikėtų. Ir pats DI dar nėra tame lygyje, kur jam viską atiduotum ir viskas. Mes naudojame pasiruošimui kitoms komandoms. Jei žiūrime į ASVEL, per Dirbtinį intelektą galime gauti neblogą vaizdą, kaip komanda žaidžia, kaip žaisti prieš juos. Taip, trenerių įžvalgų vis tiek reikia, bet, ką gali padėti DI, analitika, tas leidžia greičiau prieiti prie įžvalgų. Kas užtruktų 5-6 valandas, DI gali tai padaryti, nežinau, per valandą ar mažiau, o kitą laiką susidėlioji kaip pats nori“, – mintį plėtojo laidos svečias.
Jis pasakojo, kad dažniausiai klubų Eurolygoje naudojamas papildomų rezultatų siekimo modelis – naujų žaidėjų pirkimas ir didesnių pinigų investavimas.
„Bet yra nemažai, ką gali padaryti iš savo komandos išspausdamas daugiau – ką mes darome gerai, ką galime daryti geriau, ką reikėtų daryti daugiau? Ar mes staiga 10 pergalių daugiau iškovosime vien per analitiką? Nebūtinai, bet manau, kad išspausti keletą ekstra pergalių galime, kurių nebūtume išspaudę praeityje“, – intrigavo T. Balčėtis.
„Intriguojantys dalykai, bet analitikos ribos yra, – tęsė NBA čempionas. – Kad ir kokius atsakymus ar įžvalgas turi, vis tiek turi išeiti žaidėjas į aikštę ir tą įvykdyti. Aš galiu daug pasakyti, kaip sustabdyti tam tikrą žaidėją iš skaičių perspektyvos. Tarkime, jei Stephas Curry žaidžia – neleisti jam mesti tritaškių. Bet tai neįmanoma, nes jis vis tiek tą padarys. Lubos yra, žaidėjas aikštėje nepadarys visko. Atsakymus nors ir turi, įvykdymas yra visai kitas dalykas, tad stengiesi rasti balansą.“
Paklaustas, kokio dar jo įsitraukimo „Žalgiryje“ galima tikėtis, T. Balčėtis akcentavo, jog jau dabar klubas daro daugybę inovatyvių dalykų: „Šitoje organizacijoje dirba daug atsidavusių žmonių – Paulius Jankūnas, Gediminas Navickas – visa „Žalgirio“ struktūra, nors su kai kuriais tik pradedu susipažinti. Kiek galiu pasidalinti, ką mačiau NBA, tą ir stengiuosi daryti, bet pasižiūrėjus, kas vyksta, kiek žmonių ateina, koks šou sukuriamas, tai vienas aukščiausių lygių, ką esu matęs. Net ir imant NBA. Yra vietų, kur mačiau NBA, ko mes ar nedarom, ar mums nepavyko, galiu tokiomis įžvalgomis pasidalinti. Bet dar neradau dalyko, kur pasakyčiau, o man atsakytų: ai, čia visiškai nauja ir nesame apie tai pagalvoję.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!