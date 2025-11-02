 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ užklupo traumų krizė: neteko ir Yurtseveno

2025-11-02 22:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 22:22

Atėnų „Panathinaikos“ susidūrė su rimtomis problemomis priekinėje linijoje. Pranešta apie Omero Yurtseveno traumą.

O.Yurtsevenas iškrito iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Atėnų „Panathinaikos" susidūrė su rimtomis problemomis priekinėje linijoje. Pranešta apie Omero Yurtseveno traumą.

0

Skelbiama, kad centras dėl šlaunies raumens patempimo nežais tris savaites.

PAO liko be nominalių centrų – traumą gydosi Richaunas Holmesas, žaisti dar negali ir Mathiasas Lessortas.

27-erių 213 cm ūgio turkas Eurolygoje per 17 minučių fiksuoja 8,8 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 0,9 bloko ir 12,1 naudingumo balo statistiką.

27-erių 213 cm ūgio turkas Eurolygoje per 17 minučių fiksuoja 8,8 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 0,9 bloko ir 12,1 naudingumo balo statistiką.

