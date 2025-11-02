„Panathinaikos“ užklupo traumų krizė: neteko ir Yurtseveno

Skelbiama, kad centras dėl šlaunies raumens patempimo nežais tris savaites.
PAO liko be nominalių centrų – traumą gydosi Richaunas Holmesas, žaisti dar negali ir Mathiasas Lessortas.
27-erių 213 cm ūgio turkas Eurolygoje per 17 minučių fiksuoja 8,8 taško, 4,8 atkovoto kamuolio, 0,9 bloko ir 12,1 naudingumo balo statistiką.
