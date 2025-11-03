 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

ASVEL klubas sulaukė griežtos Eurolygos bausmės dėl atlyginimų taisyklių pažeidimo

2025-11-03 14:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 14:37

Eurolyga paskelbė apie paskirtą bausmę Vilerbano ASVEL klubui, kuris nesilaikė turnyro taisyklių.

ASVEL gavo baudą (BNS nuotr.)

Eurolyga paskelbė apie paskirtą bausmę Vilerbano ASVEL klubui, kuris nesilaikė turnyro taisyklių.

0

Stipriausias Senojo žemyno turnyras anksčiau A licencijų turėtojoms įvedė taisyklę dėl minimalios sumos atlyginimams:„Klubai privalo pasiekti nustatytą minimalų atlyginimų lygį iki Eurolygos registracijos laikotarpio pabaigos. Iki to laiko klubai turi būti įsipareigoję skirti mažiausiai 80 proc. šio dydžio iki pirmojo Eurolygos reguliariojo sezono turo registracijos pabaigos.“

Eurolyga po atlikto tyrimo nustatė, kad ASVEL klubas nesilaikė minimalaus 80 proc. išlaidų reikalavimo. Pagal reglamente numatytas taisykles, bus taikomos šios priemonės: „Visais tokiais atvejais skirtumas tarp faktinio įsipareigoto atlyginimų fondo ir nustatyto minimalaus dydžio turi būti tolygiai paskirstytas tarp visų profesionalias sutartis turinčių komandos žaidėjų. Jei šios išmokos nebus paskirstytos ar sumokėtos laiku, jos bus laikomos pradelstais mokėjimais.“

Minimalus atlyginimų lygis 2025–2026 m. sezonui nustatytas – 5 846 983 eurų. Pagal paskelbtą biudžetą ASVEL žaidėjams ir treneriams skiria 4,55 mln. eurų, tad pradelstas mokėjimas gali būti net 1,2 mln.

