„Kauno Žalgiris“ pralaimėjo visas žaistas UEFA futsal Čempionų lygos rungtynes

Lietuvos klubas stojo į kovą su Belgijos klubu Briuselio „Anderlecht“ ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą 0:4. Kauniečiams tai buvo trečia nesėkmė per trejas rungtynes, po jos kauniečiai grupėje užėmė ketvirtą vietą ir į kitą etapą nepateko.
Priminsime, kad prieš tai Kauno komanda nusileido Ispanijos ir Lenkijos komandoms.
Tuo tarpu sekmadienio dvikovoje jau po pirmo kėlinio Belgijos klubas turėjo trijų įvarčių pranašumą, tad antra mačo dalis tapo tik formalumu.
