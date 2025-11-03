 
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Kauno Žalgiris“ pralaimėjo visas žaistas UEFA futsal Čempionų lygos rungtynes

2025-11-03 14:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 14:26

„Kauno Žalgiris“ sekmadienio vakarą baigė savo pasirodymą UEFA futsal Čempionų lygos pagrindiniame etape.

„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa | zalgiris.lt nuotr.

„Kauno Žalgiris“ sekmadienio vakarą baigė savo pasirodymą UEFA futsal Čempionų lygos pagrindiniame etape.

Lietuvos klubas stojo į kovą su Belgijos klubu Briuselio „Anderlecht“ ir turėjo pripažinti varžovų pranašumą 0:4. Kauniečiams tai buvo trečia nesėkmė per trejas rungtynes, po jos kauniečiai grupėje užėmė ketvirtą vietą ir į kitą etapą nepateko.

Priminsime, kad prieš tai Kauno komanda nusileido Ispanijos ir Lenkijos komandoms.

Tuo tarpu sekmadienio dvikovoje jau po pirmo kėlinio Belgijos klubas turėjo trijų įvarčių pranašumą, tad antra mačo dalis tapo tik formalumu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Kauno Žalgirio“ futsal ekipa | zalgiris.lt nuotr.
„Kauno Žalgiris“ UEFA Futsal Čempionų lygą pradėjo pralaimėjimu Ispanijos čempionams (2)
„Kauno Žalgiris“ – Mažeikių VIP | Organizatorių nuotr.
Futsal A lygos 6 turas: jonaviečių krizė ir skaudi rinktinės kandidato trauma
Burtų traukimo ceremonija | Elvio Žaldario nuotr.
Kaune ištraukti 2026-ųjų UEFA Europos futsal čempionato burtai
Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.
Futsal A lygos 5 turas: galingas kauniečių pasirodymas Gargžduose ir dar galingesnis – akmeniškių namuose

