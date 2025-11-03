„Hapoel“ patyrė nuostolį – traumą patyrė svarbus puolėjas

Izraelio pirmenybių rungtynėse peties traumą patyrė Tomeras Ginatas, dar mačo metu išgabentas į ligoninę.
Įtariama, kad izraeliečiui išniro petys, tad artimiausiomis savaitėmis ant parketo jis negrįš.
30 metų 205 cm ūgio puolėjas Eurolygoje per 11 minučių renka 3,1 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo bei 2,8 naudingumo balo.
„Hapoel“ (6/2) Eurolygoje dalinasi pirmąją vietą su Kauno „Žalgiriu“ (6/2) ir Belgrado „Crvena Zvezda“ (6/2).
