  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Hapoel“ patyrė nuostolį – traumą patyrė svarbus puolėjas

2025-11-03 11:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-03 11:47

Solidžiai sezoną pradėję Tel Avivo „Hapoel“ prarado vietinį puolėją.

T.Ginatas krenta iš rikiuotės

Solidžiai sezoną pradėję Tel Avivo „Hapoel“ prarado vietinį puolėją.

0

Izraelio pirmenybių rungtynėse peties traumą patyrė Tomeras Ginatas, dar mačo metu išgabentas į ligoninę.

Įtariama, kad izraeliečiui išniro petys, tad artimiausiomis savaitėmis ant parketo jis negrįš.

30 metų 205 cm ūgio puolėjas Eurolygoje per 11 minučių renka 3,1 taško, 2,6 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo bei 2,8 naudingumo balo.

„Hapoel“ (6/2) Eurolygoje dalinasi pirmąją vietą su Kauno „Žalgiriu“ (6/2) ir Belgrado „Crvena Zvezda“ (6/2).

