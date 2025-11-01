 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmadienį prie Prezidentūros rengiamas protestas prieš Kauno kandidatūrą į KAM vadovus

2025-11-01 11:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 11:15

Pirmadienį, kol Prezidentūroje vyks pokalbis tarp šalies vadovo Gitano Nausėdos ir kandidato į krašto apsaugos ministrus Roberto Kauno, Daukanto aikštėje bus rengiamas protestas prieš pastarojo politiko kandidatūrą į šią poziciją.

Robertas Kaunas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Protestą inicijuoja muzikantas, prisidėjęs ir prie Kultūros asamblėjos akcijų, Mantas Meškerys. Protesto pradžia – 10.30 val., o prezidento pokalbis su kandidatu turėtų vykti 11 val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu Lietuvos valstybė nusipelnė patyrusio, patikimo ir su mūsų sąjungininkais užtikrintą ryšį turinčio Krašo apsaugos ministerijos (KAM) vadovo, o ne partinio LSDP žaislo, kuris vykdys partijos ir kolegų nurodymus. Taip pat R.Kaunas yra pagarsėjęs kaip ciniškas, grubus, pagiežingas ir emociškai agresyvus politikas, negebantis girdėti kitos nuomonės“, — rašoma renginio apraše, patalpintame socialiniame tinkle „Facebook“.

„KAM ministro postui reikalingas šalto proto žmogus, kuris kritinėse situacijose gebėtų išlikti ramus ir gebėtų rasti bendrą kalbą su visuomene bei institucijomis. Dabar ne laikas žaisti. Hibridinės atakos jau vyksta. Artimiausi 3 metai mūsų šalies gynybai bus kritiniai. Mums reikia patikimo ministro.R. Kaunas toks nėra“, – teigia iniciatoriai.

Jie taip pat priminė, jog šalia Prezidentūros vis dar vyksta kultūrininkų protesto akcija „Aš (at)stovėsiu“ ir paragino visus, kurie pirmadienį protestuos prieš R. Kauną, solidarizuotis ir su kultūra.

„Taip pat Daukanto aikštėje jau daug dienų tęsiasi protesto akcija. Kultūros žmonės stovi bet kokiu oru. Todėl taip pat išreikšime solidarumą su jais ir parodysime palaikymą, kartu su jais pastovėdami tyloje. Protestas bus taikus ir orus“, – rašoma „Facebook“ įraše.

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį socialdemokratams pateikus R. Kauno kandidatūrą vadovauti KAM, viešojoje erdvėje kilo daug klausimų dėl politiko kompetencijų ir tinkamumo būti krašto apsaugos ministru.

ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.

Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

