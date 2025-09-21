Atskleidė, kaip išvirti skaniausią bulvių košę: 1 klaidą daro beveik visi

Nėra nieko blogiau nei lipni, tąsi bulvių košė su gumuliukais – ji turi būti lengva ir puri. Vis tik jei manote, kad pienas ar grietinėlė yra tobulo skonio paslaptis, klystate, rašo express.co.uk.
Pasak „Simply Recipes“ ekspertų, yra viena paslaptis, kuri kiekvieną kartą pavers bulvių košę tobulu patiekalu.
Prieš gaminant bulvių košę nepraleiskite vieno veiksmo
Visi žino, kad sviestas, grietinėlė ir druska pagerina bulvių košės skonį, tačiau yra vienas dalykas, kurio niekada neturėtumėte pamiršti – tai ledinis vanduo.
Šiuo patarimu pirmasis pasidalijo kulinarinių knygų autorius J. Kenji López-Alt ir tai neįtikėtinai paprasta. Viskas, ką reikia padaryti – prieš verdant bulves, pamirkyti jas lediniame vandenyje.
Kaip ir ruošiant traškias bulvytes ar orkaitėje keptas bulves, ledinis vanduo ištraukia krakmolą iš bulvių, todėl įmanoma pasiekti puriausią bulvių košės konsistenciją.
Kaip pasigaminti tobulą bulvių košę?
Į didelį dubenį įpilkite šalto vandens, įmeskite saują ledo kubelių, tada sudėkite nuskustas bulves ir palikite mirkti valandai.
Praėjus šiam laikui, išimkite bulves iš vandens. Perteklinis krakmolas bus nusėdęs dubens apačioje, todėl stenkitės jo nesujudinti, kad jis vėl nenusėstų ant bulvių.
Tuomet pripilkite į puodą šalto vandens, sudėkite bulves ir virkite, kol jos suminkštės. Bulves virimui dedant į šaltą vandenį, jos verda tolygiau – tai dar vienas būdas užtikrinti košės purumą. Vandens sūdymas taip pat svarbus, kaip ir verdant makaronus.
Išvirus ir nupylus vandenį, sutrinkite bulves bulvių trintuvu su skylutėmis – pasak ekspertų, tai vienintelis įrankis, užtikrinantis vientisą, kreminę konsistenciją.
Venkinte plaktuvų ar virtuvinių kombainų, nes juose vietoj purios bulvių košės gausite klampią masę.
Galiausiai, jei norite dar labiau pagerinti bulvių košės skonį, pridėkite kitų ingredientų, pavyzdžiui, parmezano sūrio, česnako, rozmarino ar laiškinių česnakų.
Tačiau papildomus ingredientus dėkite tik gerai sutrynę bulves ir viską maišykite mediniu šaukštu arba mentele.
