Gerda Žemaitė pirmąkart su mylimuoju ryžosi 1 dalykui: atskleidė, kaip sekėsi

Su naujienų portalu tv3.lt kelionės įspūdžiais pasidalijusi Gerda pasakojo, kad šįkart neturėjo galimybės atsitraukti nuo darbų ilgesniam laikui, tad atostogoms ieškojo krypties, kur būtų galima greitai nuskristi ir pasimėgauti šiluma.
„Atostogoms turėjau tik septynias dienas, tad negalėjome rinktis tolimesnių krypčių. Kartą jau esu buvusi Tenerifėje, tad šįkart tai taip pat pasirodė puiki kryptis kelionei. Čia visada šilta, niekas niekur neskuba, sala graži, tad tai – garantas puikiai nuotaikai“, – teigė ji.
Gerda Žemaitė dalijasi įspūdžiais
G. Žemaitė tikino nesanti iš tų žmonių, kurie mėgtų per atostogas tik gulėti prie jūros ir kaitintis po saule. Moters teigimu, visada norisi ir aplankyti bei pamatyti gražias bei unikalias vietas.
„Nors daug vietų Tenerifėje jau esu mačiusi, šįkart aplankėme Teidės ugnikalnį ir Los Gigantės apylinkes – dar nebuvau buvusi ten, kur tarp milžiniškų uolų driekiasi paplūdimys. Taigi, sakyčiau, kad pusę laiko ilsėjomės, o kitą pusę – keliavome. Dar ir su vandens motociklu pasiplaukiojome! Nuotaika buvo puiki, nes lepino labai geras oras. Matyt, ta saulė daro savo“, – įspūdžiais dalijosi G. Žemaitė.
Tiesa, kaip pastebėjo Gerda, šiuo metu Tenerifėje yra labai didelis antplūdis turistų. Pasak moters, net užsisakyti atostogoms viešbutį buvo labai sudėtinga.
„Penkių žvaigždučių viešbučiai labai brangūs, o visiškai ekonominio varianto nesinori, tad surasti tą viduriuką buvo išties nelengva – viskas tiesiog iššluota. Tenerifėje šiuo metu išties daug britų, vokiečių ir kitų Europos šalių turistų. Net ir vietiniai sako, kad dabar čia – visiškas antplūdis. Šią savaitę, kai vyksta vaikų atostogos, poilsiautojų turbūt dar daugiau“, – svarstė pašnekovė.
G. Žemaitė atvira – nors atostogos buvo puikios, jų metu širdyje moteris jautė nerimą dėl Lietuvoje šiuo metu vis stringančių oro uostų darbų. Be to, jau pačioje kelionės pradžioje būta nerimo.
„Kai atvykome į oro uostą, išgirdau „paskutinį kvietimą“ – pirmą kartą kvietė mano pavardę. Kažkaip neapsiskaičiavome laiko ir taip nutiko, kad teko bėgti iki vartų. Nors vėliau nesklandumų nebuvo, vykome tikrai neramia širdimi. Tą patį vakarą, kai tik išskridome, buvo uždarytas Vilniaus oro uostas. Mums pasisekė, kad spėjome išvykti, bet buvo neramu dėl grįžimo namo. Džiaugiuosi, kad galiausiai sėkmingai parvykome“, – dalijosi G. Žemaitė.
Pirmą kartą tam ryžosi su mylimuoju
Šįkart Gerda į kelionę leidosi tik dviese – su mylimuoju. Kaip pabrėžė moteris, norėjosi atsipūsti nuo darbų, apie nieką negalvoti ir ramiai pasibūti.
„Visą vasarą atostogavau Lietuvoje, jau seniai buvau išvykusi kažkur toliau, tad labai troškau pakeisti aplinką. Be to, norėjau ir nuo darbų atsiplėšti, nes prasidėjus sezonui veiklų išties daug. Tad išlėkėme tik dviese, kad ramiai pabūtume“, – šyptelėjo moteris.
Kaip atskleidė G. Žemaitė, jai ir mylimajam tai buvo pirmoji bendra judviejų kelionė svetur. O juk dažnai sakoma, kad kelionės – tarsi puikus „egzaminas“ santykiams. Tad kaip judviem sekėsi?
„Nesinori prisikalbėti, bet viskas buvo tikrai gražu, man labai patiko, negalėčiau pasakyti nieko neigiamo. Čia tikrai geras būdas pasitikrinti, nes 24 valandas per parą būni kartu. Mums pavyko vienas prie kito viską prisiderinti, turėjome tikrai fainą laiką“, – pasidžiaugė ji.
Pokalbio pabaigoje Gerda užsiminė, kad artimiausiu metu suplanuotų kelionių neturi – teks susitelkti į darbus ir artėjantį įtemptą švenčių periodą.
„Atostogos visada prabėga labai greitai, todėl vos sugrįžus pradedi galvoti, kad būtų smagu vėl kur nors išlėkti. Bet manau, kad iki Naujųjų metų to padaryti nepavyks – laukia darbai, o lapkričio ir gruodžio mėnesiai dažnai būna įtempti. Bet po švenčių, manau, reikės kur nors išlėkti trise, šįkart jau ir su sūnumi“, – planais dalijosi G. Žemaitė.
