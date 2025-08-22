Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gerda Žemaitė pirmą kartą parodė naują širdies draugą: paviešino kadrą

2025-08-22 14:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 14:49

Televizijos laidų vedėja, „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė pastaraisiais metais išgyveno itin sunkų etapą – skyrybas, o kur dar besitęsę teismai dėl šmeižto bylos. Vis dėlto panašu, kad juodasis periodas baigiasi – moteris širdyje užgimė nauji jausmai.

Gerda Žemaitė (nuotr. asm. archyvo)

3

Šiltus jausmus naujam mylimajam puoselėjanti G. Žemaitė pasidalijo ir kadru su širdies draugu.

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo romantiška nuotrauka – ant ežero liepto glaudžiasi prie aukšto vyro ir plačiai šypsosi. Tai yra pirmoji nuotrauka, kuria ji pasidalijo su savo sekėjais feisbuke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

Patvirtino apie naujus santykius

Primename, kad šią žinią Gerda patvirtino portalui tv3.lt. Tiesa, moters sekėjai jau kurį laiką pastebėjo švytintį G. Žemaitės veidą, o visai neseniai dar daugiau kalbų pakurstė nuotrauka paplūdimyje, kur smėlyje buvo matyti nupiešta širdelė.

„Patys gražiausi dalykai į gyvenimą ateina tada, kai mažiausiai tikiesi“, – prie nuotraukos rašė ji.

Gerdos Žemaitės įrašas / Stop kadras

Portalui tv3.lt susisiekus su G. Žemaite, ji per daug atvirauti apie naujus jausmus nenorėjo. Vis dėlto faktą, kad jau turi širdies draugą, patvirtino.

„Žinote, dar nelabai noriu apie tai kalbėti... Visa tai dar tik pati pradžia. Dabar man norisi visa tai pasilikti sau, nes kartu ir labai baisu, o jeigu vėl viskas nutrūktų, visaip gi būna. Negali būti tikras, ar išaugs į kažką, ar ne.  Bet šiandien galiu pasakyti viena – man dabar labai gera. Labai šviesus etapas prasideda, ir aš labai tuo džiaugiuosi. Tiesiog noriu tai saugoti. Kaip sakoma, laimė mėgsta tylą, turbūt tame ir yra daug tiesos“, –  portalui tv3.lt sakė Gerda.

„Tikrai dar nieko neieškojau, man atrodė, kad praėjo per mažai laiko nuo skyrybų, bet taip gyvenime ir būna. Viskas nutinka, kai mažiausiai tikiesi. Gyvenimas juk niekada neklausia, ar tu jau pasiruošęs“, – pridūrė ji.

G. Žemaitė teigė, kad kol kas apie naujus jausmus žinojo tik patys artimiausi žmonės. O ir į naujus jausmus ji leidosi tikrai ne taip jau ir lengvai.

 „Mano gyvenime buvo visko, dvi skyrybos, daug nusivylimų, tad natūralu, jog po to kapstaisi savyje, imi galvoti, gal kažkas su tavimi ne taip. Ir taip, tikrai pripažįstu, buvo daug vidinių dalykų, kuriuos reikėjo spręsti. Kai savivertė žema, kai nemyli savęs, tada ir santykiuose negali duoti tiek, kiek galėtum ar reikėtų. Ir dabar, kai viskas pradeda dėliotis kitaip, suprantu, kad prioritetai anksčiau buvo visai ne ten. Dėl to ir atsitiko, kas atsitiko. Bet šiandien požiūris keičiasi, keičiuosi ir aš“, – kalbėjo ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

