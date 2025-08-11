Gerdai Žemaitei svyra rankos – ją toliau terorizuoja svetima moteris: „Labiausiai neramu dėl sūnaus“

Gegužės 26-ąją įvyko teismo nuosprendis dėl G. Žemaitę ir jos šeimą šmeižiančios moters. Tąkart Gerda džiaugėsi teismo nutarimu.
„Aš manau, kad teismas teisingai priėmė sprendimą. Tų veikų buvo ne viena, dabar tiksliai net nepasakysiu, kiek jų buvo padaryta ir už ką ji buvo teisiama. Ten viskas buvo straipsniais. Vienas iš jų – dėl šmeižto. Ji buvo nuteista už keletą tų straipsnių.
Ji gavo 17 mėnesių laisvės apribojimo. Kaip suprantu, ji bus prižiūrima, namuose bus nuo 18 iki 6 valandos ryto. Taip pat supratau, kad jai bus ribojamas socialinių tinklų naudojimas“, – tąkart pasakojo ji.
Teismo nuosprendis moters nesustabdė
Tačiau dabar paaiškėjo, kad G. Žemaitę terorizavusios moters teismo sprendimas nesustabdė – ji ir toliau pila purvą. Naujienų portalui tv3.lt Gerda atskleidė, kad vos grįžusi iš teismo, tiktokerė iš karto pradėjo kurti ir viešinti naujus vaizdo įrašus, kuriuose vėl puolė ją ir šmeižė.
„Vos sugrįžusi namo po teismo sprendimo ji jau kėlė naują video apie tai, kaip aš norėjau parduoti jos vaiką ir panašiai. Vėl ta pati dainelė. Aš net nežiūriu tų įrašų, bet žmonės man juos vis siunčia, tad aš persiunčiu teismui. Kadangi prokuroras pamatė, kad visa tai tęsiasi, jis susisiekė su manimi, paklausė mano nuomonės ir mes nusprendėme skųsti teismo sprendimą“, – atskleidė G. Žemaitė.
Gerda nusprendė siekti, kad 17 mėnesių laisvės apribojimo bausmė ją šmeižiančiai moteriai taptų realia laisvės atėmimo bausme.
„Suprantu, kad ta apykojė jai yra vis vien – ji juk niekur nedirba, niekur neina, nieko neveikia, tik sėdi nuo ryto iki vakaro namuose ir transliuoja tuos įrašus „TikTok“ platformoje. Taigi, ši bausmė jos visiškai nepalies, nes daugiausiai ji nueina iki parduotuvės. Aš tikrai galvojau, kad po teismo sprendimo žmogus susipras ir viskas baigsis.
Bet dabar nežinau, kaip tai sustabdyti. Suprasčiau, jeigu ji turėtų sveikatos problemų, bet buvo atlikta ekspertizė, kurios išvados rodo, kad ji gali atsakyti už savo veiksmus. Taigi, gaunasi padėtis be išeities. Vienintelis būdas tai sustabdyti – laisvės atėmimo bausmė, kur nebus kompiuterio, socialinių tinklų ir žmogus gal turės laiko pagalvoti“, – svarstė ji.
Nerimauja dėl sūnaus
Gerda atvira – per tiek laiko jau išmoko pernelyg neimti į širdį šios moters skleidžiamo melo. Tačiau G. Žemaitė nerimauja dėl to, kokią įtaką ateityje tai gali turėti jos jaunesniajam sūnui.
„Aš pati nebežiūriu tų įrašų, neimu į širdį. Mano vyresnysis sūnus taip pat viską supranta, bet man labiausiai neramu dėl Nikolo. Žinoma, jis nieko nežino, nieko nėra matęs, bet juk internete tokie dalykai lieka ilgam. Nežinau, kaip tai paveiks jį ateityje – gal kas nors parodys, prasidės patyčios“, – apmaudo neslėpė G. Žemaitė.
