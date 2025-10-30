Našlė Gerdos Žemaitės mama – apie dukrų skirtumus ir skaudžią netektį: „Įvyko žaibiškai“

Naujienų portalui tv3.lt Aldona Rekienė neslėpė, kad abi dukros – labai skirtingos, tačiau puikiai sutaria.
Artimas ryšys
Aldona džiaugėsi, kad jai dukros yra it geriausios draugės, su kuriomis dalijasi ne tik džiaugsmais: „Nuo pat vaikystės buvome artimos. Žinoma, buvau griežta mama, įvairiomis aplinkybėmis visokia, bet dabar esame geriausios draugės. Dalijamės paslaptimis, kasdien susiskambiname. Tokį pat ryšį palaikau su abiem dukromis.“
Pasak pašnekovės, viena dukra yra panašesnė į velionį tėtį, o kita – į mamą.
„Gerda iš prigimties panašesnė į tėtį – ir charakteriu, ir būdu. Ji tokia lekianti, nuolat kupina energijos, kaip ir jis buvo. Aš – labiau sėsli, bet man reikalingi žmonės, bendravimas. Nežinau, kaip bus, kai uždarysiu parduotuvę, bet kartu man patinka ir būti vienai – mėgstu vienatvę. Tokia ir Kristina. Ji – vizažistė, gerai žinoma savo srityje. Visa mūsų šeima nebijo darbo: vyras taip pat buvo labai atsidavęs darbui, ir mes visi daug dirbame“, – kalbėjo ji.
Įdomu tai, kad būtent „TV pagalbos“ žvaigždė Gerda krėsdavo daugiau išdaigų. Kaimynai eidavo mamai pranešti, ką dukra iškrėtė šį kartą.
„Gerda kartais skriausdavo Kristiną – tarp jų trys su puse metų skirtumas. Gerda visada buvo vadovė. Net darželyje ji turėjo būti priekyje: jeigu ne daktarė – tai visai nežaisdavo, nes ligonio vaidmens imtis nenorėdavo. Visada ji būdavo dėmesio centre – vaikai aplink ją šokdavo. Tokia išskirtinė, išdaigų pilna mergaitė. Užlipdavo net į aukščiausią medį! Bet kartu ji buvo gera – niekada nedarydavo nieko pikta. Kristina – visai kitokia: rami, lėta, gera mergaitė. Abi jos – visiškai skirtingų charakterių“, – šyptelėjo pašnekovė.
Pasak Aldonos, Gerda su Kristina dar geriau pradėjo tada, kai abi žengė svarbų žingsnį: „Dabar jos labai gerai sutaria. Abi ištekėjo anksti – būdamos dvidešimt dvejų. Tada ir pastebėjau, kad jų ryšys sustiprėjo, kai abi šiek tiek subrendo.“
Pašnekovė džiaugėsi, kad puikiai sutaria ne tik su dukromis, tačiau ir anūkais: „Turiu anūką Marką 22-ejų, anūkę –18-oks. Jie pirmiausia visas paslaptis man pasako. Jie labai pasitiki manimi.“
Prakalbo apie vyrą
Moteris neslėpė, kad vienos klaidos nebekartotų ir pasidalijo, kokį gebėjimą turėjo velionis vyras, kuris prieš devynis metus pralaimėjo kovą su inkstu vėžiu.
„Gal buvau per griežta, dabar tokia nebūčiau. Kitaip auklėčiau... Tada ir kiti laikai buvo ir buvo kitas supratimas. Dabar tikrai dar kitaip auklėčiau, nepaisant to, kad labai gerai sutariame ir jos neturi jokių nuoskaudų. Ir vyras labai mokėjo išaiškinti, kokioms joms reikia būti. Susėsdavome visi, išsikepdavome pyragą ir vykdavo labai dažnai pokalbiai.“
Baigdama pokalbį, A. Rekienė neslėpė, kad metas, kai neteko mylimo vyro Jono, buvo ypatingai sunkus, tačiau jį įveikti padėjo jos hobis kurti gėles.
„Kai mirė vyras turėjau labai didelę depresiją... Mirė labai greitai, per tris mėnesius. Pralaimėjo kovą su vėžiu. Įvyko žaibiškai, gerai, kad atradau savo gėles“, – prisipažino moteris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!