Mokytojai grasina streiku dėl algų: „Šokas ir nusivylimas“

Mokytojų profesinės sąjungos dar su praėjusios kadencijos Vyriausybe sutarė, kad nuo sausio mokytojų atlyginimai didės bent 5 proc. daugiau negu vidutinis atlyginimas šalyje. Taigi, tikisi, kad vidutinė mokytojo alga padidės bent 80 eurų į rankas. Tačiau dabartinės Vyriausybės parengtame kitų metų biudžete mato, kad sulauks 30 eurų mažesnės nei tikėjosi algos.
„Šokas ir nusivylimas, ir apgailestavimas – tikrai tokios pirmos reakcijos“, – vardijo Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorė Danutė Valiūnienė.
„Labai jau žaidžiama su švietimu. Ko gero, šiai dienai Vyriausybė nesuvokia, kas vyksta švietime“, – komentavo „Solidarumo“ pedagogų profsąjungos pirmininkė Aldona Kindurienė.
Padidinti algas mokytojams – pernelyg sudėtinga
Kad kitąmet įgyvendintų kolektyvinės sutarties įsipareigojimus, Vyriausybė mokytojų algoms turėtų pridėti apie 60 mln. eurų. Tačiau finansų ministras sako, esą tai padaryti sudėtinga, mat biudžetas labai įtemptas, o prioritetas – gynyba.
„Reikia surasti šaltinius, iš ko finansuoti, arba sumažinti kitų sričių finansavimą. Yra kolektyvinė sutartis, bus bandoma ją atliepti, bus deramasi. Manau, kompromisą rasime“, – sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Socialdemokratų partneriai koalicijoje tikina esantys mokytojų pusėje.
„Mokytojams, medicinos darbuotojams programoje įrašyta didinti ženkliau darbo užmokestį. Tai pasiūlėme keletą variantų – vieni iš jų – akcizo mokesčiai, tai yra, stipraus alkoholio, elektroninių cigarečių skystis ir taip toliau“, – komentavo valstiečių frakcijos seniūnė Ligita Girskienė.
Mokytojus užstoja ir dešinieji, pažadėję didinti jiems algas didesniu tempu negu auga vidutinis atlyginimas šalyje.
Apmaudžiausia, kad švietimo sistemoje, kur ir taip nemažai įtampų, ir dar yra nevykdomi juoda ant balto užrašyti įsipareigojimai“, – aiškino Seimo narė, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Mokytojų profesinės sąjungos šią savaitę planuoja susitikti su dabartine švietimo, mokslo ir sporto ministre ir griežtai pareikalauti didinti algas pagal kolektyvinę sutartį. Jei ne, atvirai grasina streikais.
„Profsąjungos inicijuos streiką. Jei įsijungs visi – virš 12 tūkst. narių – tai tiek ir bus“, – sakė Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas.
Jei valdantieji nepadidins mokytojų algų pagal kolektyvinę sutartį, Profesinės sąjungos siūlo ir kompromisą – palaukti iki vasaros pabaigos. Tačiau po jų rugsėjį algas pakelti daugiau kaip dešimtadaliu.
