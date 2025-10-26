Vilniaus mokyklos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“

Daugiau nei 60 metų įvairių profesijų mokanti sostinės mokykla, kurios paskutinis pavadinimas – Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, išgyvena krizę.
Nepatenkinti daugiau nei porą metų įstaigai vadovaujančios direktorės Daivos Motiejūnaitės-Minkauskės darbu, pavaldiniai pasikvietė Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininką ir per susirinkimą paskelbė, kad ruošiasi streikuoti. Esą streikuos tol, kol jos poste nebeliks, nes netinka, nei kaip ji vadovauja žmonėms, nei kaip leidžia įstaigos pinigus.
„Kiek tonų kavos nupirkta, kiek oro gaiviklių nupirkta, kiek advokatams sumokėta už tai, kad derybos nevyktų, geri advokatai moka klampinti, tyčiotis. Priversime, kad tokio vadovo čia nebūtų“, – aiškino Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
„Labai gražiai skamba, kai nereikia pateikti įrodymų, kalbėti – vienas dalykas“, – pareiškė D. Motiejūnaitė-Minkauskė.
„Tai jūs pataisykite, ką iškraipėme“, – atkirto A. Navickas.
Kambarius tam tikriems asmenims nuomoja pigiau
Darbuotojai piktinasi, kad, pavyzdžiui, 200 eurų per mėnesį kainuojantį bendrabučio kambarį direktorė kažkokiems asmenims liepia išnuomoti perpus pigiau – už 80 eurų.
„Ji pasirašo, kam reikia. Aš gaunu nurodymą tokį, kad tam ir tam kažkokią kitokią kainą“, – tikino bendrabučio administratorius Arūnas Starinskas.
Direktorė, anot darbuotojų, išplėtė administraciją – paskyrė apie 10 naujų vadovų.
„Manome, kad direktorė švaisto ministerijos pinigus. Tikrai mums nereikia tiek naujų etatų, vadovų ir taip toliau“, – piktinosi profesinės organizacijos pirmininkė Renata Dovgialo.
O paprastus darbuotojus esą engia.
„Auklėtojos dirba normaliai, tai nurėžė po 0,25 etato ir pasakė, kad jūs vis tiek neturite, ką veikti. Su valytojomis bendrabutyje bendraujama tiesiog smurtu“, – tvirtino bendrabučio administratorius.
Pavasarį engiami darbuotojai susibūrė net į profsąjungą. Anot jos, per porą metų išėjo arba buvo priversti išeiti apie 150 kolegų.
„Tai kaita natūrali. – Bet darbuotojai sako, kad patiriame patyčias, spaudimą. – Labai norėčiau aiškesnio įvardijimo, kaip jie tai patiria“, – rėžė Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro direktorė.
„Bendra aplinka labai stipriai pablogėjo ir pradėjo byrėti kolektyvas. Kas skaudžiausia mums, kad išeina darbuotojai profesionalai“, – vardijo informacinių technologijų mokytoja Jelena Borisenko.
Tiesa, kai kuriems darbuotojams, anot profsąjungos, ten labai gerai, pavyzdžiui, direktorės vyrui – informacinių technologijų specialistui.
„Kiek žinome, ten buvo vos ne 150 proc. priedas išrašytas“, – komentavo J. Borisenko.
„Sako, vyras gauna premiją 150 proc. – Na, deja, negauna 150 proc. mano vyras ir nežinau, kuriam laikotarpy“, – atsikirto kaltinama direktorė.
„Šokiruoja, kad visgi ministerijoms netgi pavaldžių institucijų įstaigų vadovai gali turėti tokius, galima sakyti, UAB kartu su vyru ir tvarkytis, kaip nori, ką nori atleisti, ką nori psichologiškai paveikti“, – sakė švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.
Yra darbuotojų, kuriems viskas tinka
Beje, yra ir tokių darbuotojų, kurie direktorę palaiko. Dauguma jų – iš tos pačios gausios administracijos.
„Niekad jokių problemų nebūdavo, visą laiką esame išklausomi, direktorės palaikomi“, – teigė ūkio skyriaus vadovas Ilarionas Kaliničis.
„Viskuo esu patenkinta savo darbe, man viskas patinka ir viskas yra gerai“, – tikino kokybės ir projektų skyriaus vadovė Gabrielė.
„Centro vadovybė visada siekia užtikrinti centro darbuotojams kuo geriausias darbo sąlygas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais“, – tvirtino direktorės pavaduotoja Anžela Kozlova.
Streikui besiruošiantys darbuotojai pasakoja atvirkščiai – esą direktorė pinigų neskiria net būtiniausiems centro pirkiniams.
„Lovos buvo pirktos bendrabučio vaikams maždaug prieš 13–15 metų, kada buvo daryta renovacija. Viskas išsigulėjo, spyruoklės, atsiprašant, į šikną lenda“, – pasakojo bendrabučio administratorius.
Tačiau streikuoti veikiausiai neprireiks – auditą atlikusi Švietimo ministerija su vadove linkusi atsisveikinti.
„Auditas ištyrė 21 skundą, iš kurių praktiškai 16 pasiteisino. Taip pat yra vidaus kontrolės, viešųjų pirkimų, ir tą, ką išsakė profesinės sąjungos, dauguma faktų yra pasitvirtinę“, – aiškino švietimo, mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza.
Anot ministerijos, direktorė, nelaukusi, kol bus atleista, pasiprašė atleisti iš darbo savo noru.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
