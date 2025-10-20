Bylos duomenimis, vyras moterį tampė už plaukų, sužalojo jos veidą ir galvą. Į įvykio vietą buvo iškviesta policija, kuriai atvykus paaiškėjo, kad pora gyvename metaliniame garaže.
Konfliktas įvyko 2025 m. liepos 20 d. apie 22 val. Šiauliuose. Tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji įvykio metu buvo apsvaigę nuo alkoholio – vyrui nustatytas 2,76 prom., o moteriai – 1,35 promilių girtumas.
Smurto priežastis – alkoholis
Kaltinamasis teisme kaltę pripažino ir teigė, kad konfliktas įsiplieskė išgertuvių metu, kai pora susipyko dėl pavydo:
„Iš pradžių apsižodžiavome, o tada aš ją išstūmiau iš garažo į lauką. Dar patempiau už plaukų bei trenkiau į veidą. Ji pradėjo šaukti, todėl atsitiktiniai žmonės iš gatvės iškvietė policiją.
Smurto priežastis – alkoholis. Jeigu būčiau buvęs blaivus, tuomet nieko tokio nebūtų nutikę. Gailiuosi dėl to, ką padariau. Mes susitaikėme, noriu gydytis nuo priklausomybės alkoholiui.“
Vyras tikino, kad tai buvo pirmas kartas, kai jis smurtavo prieš sugyventinę. Jie kartu gyvena jau septynerius metus, veda bendrą ūkį. Darius pridūrė, kad po smurto atvejo jie susitaikė ir vėl gyvena kartu.
Darius prisipažino, kad konfliktas kilo dėl svetimų vyrų ir dėl to, kad sugyventinė išvažiavo su taksi: „Ji pradėjo „žviegti“, todėl ir atkreipė aplinkinių dėmesį. Aš negaliu dirbti, nes turiu labai daug skolų antstoliams, todėl dirbu nelegaliai.
Anksčiau skirta 677 eurų bauda yra nesumokėta, tačiau norėčiau pradėti ją mokėti dalimis. Niekada neturėjau sveikatos problemų ir dabar jų neturiu, dėl smurto kaltas alkoholis.“
Gyvenimas metaliniame garaže
Nukentėjusioji ikiteisminio tyrimo metu atskleidė skaudžius smurto šeimoje užkulisius. Ji teigė, kad su kaltinamuoju kartu gyvena jau septynerius metus. Pora gyvena garaže, kuris stovi ant nuomojamo sklypo ir kitos vietos, kur galėtų prisiglausti, moteris neturi.
Tą vakarą abu kartu vartojo alkoholį – dviese išgėrė dešimt skardinių alaus. Moteris pasakojo, kad vėliau nuėjo atsigulti, tačiau vyrui paskambino jo mama. Po pokalbio su mama, jis netikėtai ėmė ją varyti lauk iš garažo. „Jis atsikėlė, liepė rinktis daiktus, svaidė juos lauk. Išėjau į kiemą, jis čiupo už plaukų, tampė, trankė į galvą ir veidą“, – tyrėjams sakė nukentėjusioji.
Į įvykio vietą atvykę pareigūnai vyrą sulaikė, o moterį apžiūrėjo medikai. Į ligoninę ji atsisakė vykti, į teismo medicinos ekspertus taip pat nesikreipė, nes tikėjosi, kad pora ir vėl susitaikys.
Moteris pridūrė, kad jokio civilinio ieškinio ji reikšti neketina: „Jis toks kaip ir aš, nieko neturi.“
Teismo sprendimas
Šiaulių apylinkės teismas paskelbė nuosprendį Dariaus byloje bei pripažino vyrą kaltu dėl smurto artimoje aplinkoje prieš savo sugyventinę.
Teismas konstatavo, kad Darius padarė nusikalstamą veiką ir paskyrė jam 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Vis dėlto realios laisvės atėmimo bausmės vyras išvengė – jos vykdymas atidėtas vieneriems metams, tačiau nustatyti griežti įpareigojimai.
Darius privalės pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, laikytis komendanto valandos nuo 23 val. iki 6 val., be priežiūrą vykdančios institucijos leidimo neišvykti iš miesto, o svarbiausia – visiškai nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Teismas taip pat Darių pripažino recidyvistu. Vyrui išaiškinta, kad jis privalo per penkias darbo dienas susisiekti su probacijos tarnyba ir laikytis visų priežiūros reikalavimų.
Nuosprendis gali būti skundžiamas per 20 dienų Šiaulių apygardos teismui.
