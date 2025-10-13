Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Naktis, kurios niekada nepamirš – moteris išgyveno 13 dūrių į krūtinę: „Mintyse vis kartojau – tu turi gyventi“

2025-10-13 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-10-13 18:30

„Aš tiesiog pamatau jį virš savęs ir su peiliu į krūtinę...“ – sunkiai tramdydama ašaras pasakojo 13 kartų subadyta moteris. Ji gyva tik dėl laimingo atsitiktinumo, tačiau šiandien ją sukausto dar didesnė baimė – vyras, kuris mėgino ją nužudyti, šiuo metu vaikšto laisvėje.

2

Šia istorija domėjosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.

„TV Pagalbos“ komandai šis iškvietimas priminė šiurpią istoriją, kai prieš 11 metų buvo žiauriai nužudyta kolegė Viltė. Ir nors atrodo, kad tokios tragedijos nebegali pasikartoti, vos prieš kelias dienas tik per plauką išvengta dar vienos žmogžudystės.

Moteris, su kuria R. Filejeva kalbėjosi ligoninėje, vos išgyveno po buvusio vyro išpuolio.

„Kai naktį pabudau, virš savęs pamačiau sutuoktinio veidą. Rankose jis laikė iškėlęs peilį ir netrukus supratau, kad jis mane bado“, – sukrečianti moters citata priminė siaubo filmo sceną.

Ji patyrė net 13 durtinių žaizdų, tačiau sugebėjo pabėgti.

„Šokau pro langą, nors žinojau, kad visa kraujuoju. Mintyse vis kartojau – „tu turi gyventi, tu turi gyventi, bėk.“

Smurtas – metų metais

Šiuose namuose smurtas nėra naujiena.

„Pirmas smurto protrūkis buvo prieš maždaug trejus metus. Jis girtas atėjo su buteliu, pradėjo mane smaugti. Su buteliu vaikė aplink mašiną, pabėgau“, – pasakojo moteris.

Artimieji patvirtino, kad vyras ją sekė, laukdavo prie darbo, grasindavo, o policijai teko įsikišti ne kartą.

„Aš sakiau, kad bus blogai, sakiau. Ir dar policijos paskutinįkart klausiau – „ko mes laukiame, kol mane subadys?“ – cituoja moteris.

Deja, šie žodžiai netikėtai išsipildė. Po kelių valandų ji jau buvo subadyta, o vyras – sulaikytas. Bet tik trumpam.

„Mano vyrą prokurorė paleido į laisvę. Jis šiuo metu laisvėje, o aš bijau būti ligoninėje. Bijau būti nužudyta“, – sakė moteris, vis dar gulėjusi ligoninėje po žiauraus užpuolimo.

Šokiruojantis skambutis iš prokuratūros

Ji prisiminė skambutį, po kurio ištiko panikos priepuolis.

„Tiesiog dar kartą pasitikslinau, tikrai jį paleido? Sako – taip. Nebegalėjau šnekėti – pradėjau dūsti, padėjau ragelį... Man čia gulinti moterytė iškvietė daktarus. Paprašiau raminamųjų, nes nei šnekėti, nei kvėpuoti nebegalėjau. Supanikavau“, – tikino nukentėjusi.

Po kelių minučių gavo sūnaus žinutę su nuotrauka: „Jo mašina stovi prie mokyklos“. Tuo metu jos instinktas buvo skambinti visiems mokytojams, kad tik jos vaikui nieko nenutiktų.

„Sakau, jūs įsivaizduojate, mane ką tik subadė, o jis jau laisvėje“, – sakė, moteris negalėjusi patikėti, kad įtariamasis vėl vaikščiojo tarp žmonių.

Smurtas artimoje aplinkoje Lietuvoje – vis dar pražūtingai dažnas reiškinys. Policija pripažino – bylų daugybė, o pareigūnai ne visada spėja reaguoti taip greitai, kaip reikalauja situacija.

Kokį atsakymą iš teisėsaugos išgirs „TV Pagalba“ sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Kęstutis ir Regina laidoje „TV Pagalba"
Regina kentė Kęstučio smurtą, tačiau dabar nori jį susigrąžinti: „Aš tave mylėjau kaip žmogų“ (9)
