Marius įsitikinęs – jo buvusi žmona yra monstras: kaltina ją naudojantis aukštomis prokurorės pareigomis

Nukentėjusysis Marius sako, kad buvusi jo žmona Evelina yra vienas blogiausių žmonių, kokius jam yra tekę gyvenime sutikti.
Prokurorė – monstras
„Iki sutikdamas Eveliną, aš nebuvau sutikęs tokių blogų žmonių. Mano pirmoji žmona man buvo sakiusi, kad esu per daug atviras, naivus ir dėl to kažkada gyvenime nukentėsiu“, – pasakoja Marius.
Apie įtemptus santykius su buvusia marčia kalba ir Mariaus tėvas Kazimieras. Vyras atviras – apie Eveliną gali kalbėti tik blogai.
„Evelina yra žmogus, kuris iš mūsų gyvenimo išbraukė trejus metus – nežinau, kodėl. Ji privertė anūkę mūsų atsisakyti, o mes su ja labai mėgdavome žvejyba užsiimti“, – atvirai pasakoja Kazimieras.
Savo istorijos pusę sutiko papasakoti ir Evelina. Tačiau atsakyti į klausimus moteris nusprendė raštu, nes, anot jos, rodymasis televizijos ekrane kelia jai ir jos dukrai grėsmę.
Istorija iš Evelinos pusės
„Kai Marius suprato, kad aš nepersigalvosiu dėl skyrybų, atėjo pas mane namo ir pasakė, kad mane sumals ir pakas. Kumščiais mojavo prieš nosį, akys buvo iššokusios – matėsi, kad buvo kažko pavartojęs. Tuomet jis pirmą kartą mane užpuolė“, – pasakoja Evelina.
Moteris kaltina vyrą užkrėtus ją lytiškai plintančia liga.
„Jis mane užkrėtė lytiškai plintančia liga. Pats greitai išsigydė, o manęs neįspėjo. Kaimynai pranešė, kad Marius į namus parsivesdavo juodaplaukę moterį, kol aš būdavau išvykusi“, – sako Evelina.
Dvi visiškai skirtingos istorijos – sunku suvokti, kuris iš sutuoktinių meluoja, o kuris sako tiesą.
Kalbėdamas apie pykčių priežastis, Marius įvardija pinigus – anot jo, moteris šlykščiai manipuliuodavo ir prašydavo, kad jis išlaikytų jos du vaikus.
O Evelina pasakoja, kad buvo atvirkščiai – ji buvo ta, kuri išlaikė tiek vaikus, tiek patį vyrą.
„Aš už Marių gaudavau žymiai didesnį atlyginimą ir nemažą dalį iš vaikų tėvų už išlaikymą. Gyvendamas su manimi jis metus laiko nedirbo, tad aš jį išlaikiau, o ne jis mano vaikus“, – pasakoja moteris.
Kuris iš sutuoktinių sako tiesą, o kuris meluoja – stebėkite laidos „TV Pagalba“ epizode.
