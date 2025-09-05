Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

60 metų santuokoje pragyvenę Janina ir Vitolis – pagarbos idealas: vaikai nematę besipykstančių

2025-09-05 15:50 / šaltinis: Ukmergės žinios
2025-09-05 15:50

Ypatingą sukaktį – deimantines vestuves – neseniai paminėjo Ukmergėje gyvenantys Janina ir Vitolis Kazėnai. Kartu pora žengia jau 60 metų, o vaikai tikina nė karto nematę tėvų susipykusių.

60 metų santuokoje pragyvenę Janina ir Vitolis – pagarbos idealas: vaikai nematę besipykstančių (nuotr. Ukmergės žinios/asm. archyvo)
4

Ypatingą sukaktį – deimantines vestuves – neseniai paminėjo Ukmergėje gyvenantys Janina ir Vitolis Kazėnai. Kartu pora žengia jau 60 metų, o vaikai tikina nė karto nematę tėvų susipykusių.

1

Janinos ir Vitolio Kazėnų meilės istorija prasidėjo dar 1961 metais Anykščių rajono Raguvėlės žemės ūkio technikume. Ukmergiškis V. Kazėnas ten dirbo dėstytoju, o būsimoji jo žmona, nuo Pasvalio kilusi Janina, buvo antro kurso studentė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

1965 metais pora susituokė Anykščiuose ir nuo tada jie yra kartu. Sutuoktinių vaikai šiandien tikina nė karto nematę savo tėvų susipykusių, tokie santykiai – begalinės pagarbos vieno kitam idealas. Pora užaugino tris vaikus – dukrą Rasą, sūnus Darių ir Liną.

Janina ir Vitolis Kazėnai
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Janina ir Vitolis Kazėnai

„Mes, vaikai, nesame matę tėvelių susipykusių, išgėrusių, nesame girdėję besikeičiančių. Dar ir dabar per šventes, renginius jie vaikšto už rankučių susikibę. Vaikams, penkiems anūkams ir keturiems proanūkiams tai – didžiulis pagarbos ir meilės vieno kitam pavyzdys, didžiulis autoritetas mums visiems“, – apie savo tėvelius su didžiausia pagarba pasakoja dukra Rasa.

Ji – Santarvės modelių mokyklos steigėja ir vadovė. Sūnus Darius – rimtas verslininkas. Jauniausias sūnus Linas – ūkininkas, turintis didelį bityną, jis yra Ukmergės bitininkų sąjungos pirmininkas.

Dirbo pedagogais

Jau kitą savaitę pasibelsianti Rugsėjo 1-oji tikrai suvirpins J. ir V. Kazėnų širdis – visą gyvenimą jie atidavė pedagoginei veiklai, išugdė ne vieną kartą specialistų, mokė studentus ir ūkininkus.

Abu sutuoktiniai yra baigę Žemės ūkio akademiją (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). V. Kazėnas yra įgijęs inžinerinės mechanikos specialybę.

Kadaise baigusi Raguvėlės žemės ūkio technikumą, kur susitiko savo būsimą vyrą, Janina vėliau taip pat tęsė studijas akademijoje – įgijo agronomės specialybę.

Baigusi studijas kaip ir vyras įsidarbino Raguvėlės žemės ūkio technikume. Jį uždarius pora persikėlė į Tytuvėnus, kur taip pat dėstytojavo žemės ūkio technikume.

Susilaukę vaikų Kazėnai atsikėlė gyventi į vyro gimtąją Ukmergę. J. Kazėnienė dar bent 13 metų dėstytojavo – skaitė augalininkystės paskaitas Ukmergės technikume (dabar Ukmergės technologijų ir verslo mokykla). Iš viso pedagoginei veiklai ji skyrė 43-ejus metus. Įgijusi reikiamas kvalifikacijas ji mokė visos apskrities ir mūsų rajono ūkininkus, yra apdovanota ministerijų ir mokyklų, kuriose dirbo, padėkomis.

V. Kazėnas Ukmergėje taip pat dar kurį laiką dirbo mokytoju tuometinėje 5-oje vidurinėje mokykloje (dabar Dukstynos pagrindinė mokykla), vėliau išėjo į užtarnautą poilsį. Pedagogu jis iš viso dirbo 35-erius metus.

Vyras taip pat yra sulaukęs ne vieno apdovanojimo ir ypatingos pagarbos iš savo auklėtinių, tarp kurių – ir buvęs Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Stebina aktyviu gyvenimu

Janinai šiuo metu 84-eri, o Vitoliui – 87-eri, tačiau ir sulaukę garbingo amžiaus sutuoktiniai stebina aplinkinius savo aktyviu gyvenimo būdu – abu kiekvieną rytą daro mankštas, dar prieš dvejus metus mankštindavosi ir stadione, vasarą kasdien maudėsi Šventojoje.

Vyras pats prižiūri aplinką prie namų, pjauna žolę, sodina daržoves, drauge su sutuoktine prižiūri savo išpuoselėtus gėlynus. 

„Tėvelis dar ir dabar bitininkauja – tai sena giminės tradicija. Pats vairuoja mašiną. Visą gyvenimą abu buvo aktyvūs, dalyvavo ansambliuose, sportavo.

Mes, vaikai, visada turėjome neįkainojamą pavyzdį“, – pasakoja R. Kazėnienė. Vaikai didžiuojasi, kad sovietiniais laikais tėvai atlaikė spaudimą ir neįstojo į partiją. Dabar domisi politika, yra aktyvūs visų rinkimų dalyviai.

Sulaukė sveikinimų

Deimantinių vestuvių proga porą sveikino ne tik artimieji – aplankė ir pasveikino Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas. Jis sakė pirmą kartą gyvenime dalyvaujantis tokioje išskirtinėje šeimos tvirtumą liudijančioje šventėje.

„Jūsų gyvenimas – tai tikras įkvėpimas visai bendruomenei. Per 60 bendro gyvenimo metų kartu sukūrėte šeimos istoriją, kuri liudija, jog tikra meilė niekada nesensta“, – sakė jis.

Janina ir Vitolis Kazėnai mini ypatingą sukaktį.

Teksto autorė: Vilma Nemunaitienė

