Virginija jau 51-erius metus dirba slaugytoja: „Labai patinka padėti žmonėms“

Tokios istorijos primena, kokią didelę reikšmę turi sveikatos priežiūros specialistų darbas ir jų pasiaukojimas.
Virginijos pašaukimas – padėti žmogui
Virginija Brusokaitė yra puikus pavyzdys, kaip ištikimybė vienai profesijai tampa viso gyvenimo keliu.
„Dalinamės ypatinga istorija apie žmogų, kuris daugiau nei pusę amžiaus kasdien dovanoja savo laiką, žinias ir širdį pacientams. Tai pasakojimas apie ištikimybę profesijai, meilę darbui ir žmonėms.
Virginija Brusokaitė ligoninėje dirba jau 51-erius metus. 1974 m., vos baigusi studijas, ji pradėjo dirbti Terapiniame skyriuje tuometinėje Žvejų ir jūrų transporto darbuotojų ligoninėje. Slaugos specialybė buvo neišsipildžiusi Virginijos mamos svajonė, tačiau pačiai ji tapo visu gyvenimu ir pašaukimu.
„Aš myliu savo darbą, labai patinka padėti žmonėms“, – sako Virginija.
Net 18 savo darbo metų ji praleido Laivyno skyriuje – plaukiojančioje ligoninėje. Ten teko patirti viską: nuo pirmosios pagalbos iki sudėtingų operacijų, nuo džiaugsmo išgelbėjus gyvybę iki skausmo praradus pacientą.
„Tokios patirties krante neįgysi – jūroje susiduri su visu medicinos profiliu“, – prisimena ji.
1997-aisiais, tuometėje Jūrininkų ligoninėje, Virginija buvo pakviesta į naujai kuriamą Ambulatorinių paslaugų skyrių – pirmąjį tokį Klaipėdoje. Čia teko pradėti nuo nulio ir išbandyti save registratūroje, kur darbas psichologiškai pasirodė sunkesnis.
Šiandien, dirbdama Klaipėdos universiteto ligoninėje, Virginija vis dar išlieka ištikima savo pašaukimui.
Svarbiausia jai visada buvo viena – padėti žmogui“, – rašoma įraše.
