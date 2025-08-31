Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Papasakojo, kaip atpažinti partnerių manipuliacijas: viskas slepiasi po „nekaltais“ žaidimais

2025-08-31 18:00
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-31 18:00

Kartais santykių pradžioje žmonės linkę tyčia kurti dirbtines situacijas. Tai lyg maži „testai“, kuriami norint patikrinti kito žmogaus lojalumą, reakcijas ar tinkamumą ilgalaikiam ryšiui. Tačiau psichologė-psichoterapeutė Raimonda Ramanauskienė paaiškino, kad tokios taktikos dažniausiai veda į žmonių tarpusavio atitolimą.

Kartais santykių pradžioje žmonės linkę tyčia kurti dirbtines situacijas. Tai lyg maži „testai", kuriami norint patikrinti kito žmogaus lojalumą, reakcijas ar tinkamumą ilgalaikiam ryšiui. Tačiau psichologė-psichoterapeutė Raimonda Ramanauskienė paaiškino, kad tokios taktikos dažniausiai veda į žmonių tarpusavio atitolimą.

0

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ ekspertė aptarė tai, kodėl poros „žaidžia “ tokius žaidimus ir kada tai yra itin žalinga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kodėl tada nėra atviro komunikavimo ir pokalbio apie tai, kas yra svarbu? Galbūt žmogus negeba išreikšti savo poreikių?“ – svarstė specialistė.

Pasak jos, šie „testai“ dažnai kyla iš vidinio nesaugumo, nepasitikėjimo savimi ar partneriu. Ir tai labiau apibūdina nebrandų santykio suvokimą, o ne norą jį auginti.

„Ir čia jau truputėlį ir manipuliacijos, ir sarkazmo momentai, kurie tikrai nenuveda į gilų ryšį. Jie kaip tik atveda į tokią pasyvią agresiją, nusivylimą ir bandymą ieškoti, prie ko galėčiau kažkaip kitaip prikibti prie to žmogaus“, – pasakojo R. Ramanauskienė.

Emocinė manipuliacija slepiasi po „nekaltais“ žaidimais

Toks elgesys, pasak psichologės, dažnai susijęs su pasyvia agresija ar net sarkazmu, kuris santykiuose tampa destruktyvus. Bandymai manipuliuoti, užuominomis tikrinti ar provokuoti partnerį – tai ne artumo kūrimas, o būdas slėpti nesaugumą.

„Atrodo, tada ieškome kažkokių patikrinimo momentų, kur nesijaučiame stiprūs, atliepę, tikintys arba užtvirtintai žinantys šiuos atsakymus. Ir tada pradeda lysti tokie niuansėliai, kurie kaip tik veda į vienas kito atitolimą“, – įspėjo R. Ramanauskienė. 

Anot jos, tikra partnerystė prasideda ne nuo žaidimų ar bandymų, o nuo nuoširdumo, atviro pokalbio ir pagarbos vienas kito jausmams.

Daugiau vertingų patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ TINKLALAIDĘ GALITE ŽIŪRĖTI ČIA:

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

