Į draugų vestuves pakviesta moteris tylėti nebegali: tai kainuoja per didelius pinigus

Londone gyvenanti 31-erių Crina Ghib atvirai pasakoja, kad per pastaruosius penkerius metus vestuvėms išleido daugiau nei 5,8 tūkst. eurų, o nuolatinis spaudimas atrodyti „tobulai“ vertė ją net skolintis pinigų.
Jai teko aukoti ne tik savo santaupas, bet ir karjeros galimybes, laisvalaikį bei net laiką, kurį būtų galėjusi skirti gedėjimui po senelio mirties, rašoma mirror.co.uk.
Finansinis spaudimas: nuo dovanų iki kreditinių kortelių
Crina sako, kad vestuvių svečio vaidmuo šiandien tapo ne tik brangus, bet ir varginantis – finansinė našta, socialiniai lūkesčiai bei išorinis spaudimas dažnai užgožia tikrąją šventės prasmę.
„Aš verkiau prie šokių aikštelės, nes turėjau atrodyti laiminga, nors širdyje gedėjau“, – atvirauja moteris.
Pasak „Creditspring“ duomenų, vienoms vestuvėms svečias vidutiniškai išleidžia apie 518 eurų, tačiau 25–34 metų žmonės dažnai viršija net 805 eurų sumą. Crina sako, kad realybėje ši suma būna dar didesnė – kelionės, prabangi apranga, dovanos.
Ji prisimena, kad už vienas prabangias vestuves Dubajuje teko pakloti daugiau nei 1 732 eurus, o vien tam, kad „neiškristų iš konteksto“, teko viršyti kreditinės kortelės limitą.
Dar daugiau emocijų Crinai kainavo vestuvės Maroke, įvykusios vos kelios dienos po senelio laidotuvių.
„Norėjau būti su šeima, bet jaučiau, kad privalau dalyvauti vestuvėse. Verkiau prie šokių aikštelės, nes buvau išsekusi ir emociškai, ir finansiškai“, – sako ji.
Socialinė įtampa ir paslėpta kaina
Crina atskleidžia, kad spaudimas „atrodyti laimingai“ ir būti „tobula svečiu“ yra vienas sunkiausių iššūkių.
Ji pasakoja, kad ne kartą teko pirkti brangius drabužius ir makiažo priemones vien tam, kad neatrodytų prastai socialiniuose tinkluose.
„Net bijau pakartotinai dėvėti tą pačią suknelę, nes žmonės tai pastebi“, – sako moteris.
Ji taip pat pripažįsta, kad dėl vestuvių teko atsisakyti svarbių darbo galimybių, o kartais net ignoruoti kvietimus, nes nebegalėjo sau leisti išleisti tokių sumų. Tai sukėlė konfliktų – dalis draugų net nutraukė bendravimą.
Nepaisant visko, Crina tikisi, kad jos pačios vestuvės bus visiškai kitokios.
„Kai ateis mano laikas, noriu surengti paprastą šventę be spaudimo, kad niekas neturėtų jausti tokios naštos, kokią teko patirti man“, – sako ji.
