53-erių Vaidas Čeponis atsivėrė apie ką tik įvykusias vestuves ir pokyčius: „Galvoju atsisakyti komentatoriaus pozicijos“

Komentatorius atvirauja, kad nors santykiai buvo stiprūs, ilgai laukta oficiali santuoka suteikia daugiau atsakomybės ir simboliškai žymi naują gyvenimo etapą. Ceremonija buvo kukli, intymi, surengta gamtoje, dalyvavo artimiausi šeimos nariai ir draugai.
Sprendimas susituokti ir šeimos svarba
„Tikėjau, kad ateis toks laikas. Mes ilgai gyvenome nuodėmingai, bet mano tėvai klausinėjo, vaikai klausinėjo, tad pagaliau nusprendėme susitikti su lemtimi“, – pasakoja Vaidas.
Sprendimas nebuvo spontaniškas:
„Ne per seniai sugalvojome. Taip ir gyvenome – vestuvės daugiau formalumas, bet vis tiek svarbus dalykas yra gyvenimas. Ir daugiau atsakomybės tada būtų.“
Komentatorius atskleidžia, kad ilgalaikiuose santykiuose svarbiausia ištikimybė, nuoširdumas, atvirumas ir gebėjimas priimti kito žmogaus silpnybes:
„Pirmiausia – ištikimybė. Paskui – gebėjimas susitaikyti su tuo, kad antra pusė turi neigiamų bruožų ir nebandyti radikaliai pakeisti kitą žmogų pagal save.“
Vestuvių ceremonija ir svečių pasirinkimas
Ceremonija Vilniuje buvo intymi ir nuoširdi.
„Pamenu, anais laikais ceremonijos buvo dirbtinės, visi stovėdavo įtempti, supinti įtampos. O dabar moteris, kuri kalbėjo, kalbėjo ne iš lapelio, o paprastais ir nuoširdžiais žodžiais, ir mes sėdėjome, žiūrėdami be įtampos. Tai leido pasimėgauti akimirka“, – prisimena Vaidas.
Vestuvių svečių skaičius buvo nedidelis – apie dvidešimt žmonių, tik artimiausi šeimos nariai ir draugai.
Komentatorius pabrėžia, kad didelių vestuvių nenorėjo, nes ankstesnį jubiliejų jau buvo šventęs didelėje kompanijoje. Ceremonija vyko gamtoje, o kitą dieną vyko plaukimas ir draugiški žaidimai.
Darbas ir šeima po vestuvių
Po vestuvių Vaidas ketina daugiau laiko skirti šeimai ir net svarsto atsisakyti komentatoriaus pozicijos:
„Lina sakė, kad esu labai užsiėmęs ir kartais per mažai laiko skirdavau šeimai, bet dabar stengiuosi laiko rasti daugiau. Galvoju net atsisakyti komentatoriaus pozicijos rungtynėse, nes komentuoju jau dvidešimt penkerius metus, ir kažko naujo norisi gyvenime. Bandysiu laiko atrasti, kad visus savaitgalius galėčiau skirti šeimai.“
Komentatorius taip pat dalijasi mintimis apie šiuolaikinių porų pasirinkimus nesituokti:
„Na, dabar viskas taip madinga. Bet manau, kad vis tiek, anksčiau ar vėliau, reikia – tas žiedas, ta oficiali santuoka kažkiek sutraukia žmogų ir suteikia daugiau atsakomybės.“
Jis priduria:
„Mes ilgai buvome nesituokę, bet nusprendėme, kad reikia tokio žingsnio.“
