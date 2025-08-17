Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Vestuvės

53-erių Vaidas Čeponis atsivėrė apie ką tik įvykusias vestuves ir pokyčius: „Galvoju atsisakyti komentatoriaus pozicijos“

2025-08-17 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 15:30

Rugpjūčio 9-ąją dieną Lietuvos krepšinio komentatorius, sporto žurnalistas Vaidas Čeponis (53 m.) ir jo mylimoji Lina (39 m.) įteisino santykius. Komentatorius sako, kad vestuvių sprendimas nebuvo spontaniškas, o brandintas ilgą laiką.

Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis (nuotr. Elta)
15

Rugpjūčio 9-ąją dieną Lietuvos krepšinio komentatorius, sporto žurnalistas Vaidas Čeponis (53 m.) ir jo mylimoji Lina (39 m.) įteisino santykius. Komentatorius sako, kad vestuvių sprendimas nebuvo spontaniškas, o brandintas ilgą laiką.

REKLAMA
3

Komentatorius atvirauja, kad nors santykiai buvo stiprūs, ilgai laukta oficiali santuoka suteikia daugiau atsakomybės ir simboliškai žymi naują gyvenimo etapą. Ceremonija buvo kukli, intymi, surengta gamtoje, dalyvavo artimiausi šeimos nariai ir draugai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Santuokų rūmuose savo mylimąją vedė Vaidas Čeponis

Sprendimas susituokti ir šeimos svarba

„Tikėjau, kad ateis toks laikas. Mes ilgai gyvenome nuodėmingai, bet mano tėvai klausinėjo, vaikai klausinėjo, tad pagaliau nusprendėme susitikti su lemtimi“, – pasakoja Vaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Sprendimas nebuvo spontaniškas:

„Ne per seniai sugalvojome. Taip ir gyvenome – vestuvės daugiau formalumas, bet vis tiek svarbus dalykas yra gyvenimas. Ir daugiau atsakomybės tada būtų.“

REKLAMA

Komentatorius atskleidžia, kad ilgalaikiuose santykiuose svarbiausia ištikimybė, nuoširdumas, atvirumas ir gebėjimas priimti kito žmogaus silpnybes:

„Pirmiausia – ištikimybė. Paskui – gebėjimas susitaikyti su tuo, kad antra pusė turi neigiamų bruožų ir nebandyti radikaliai pakeisti kitą žmogų pagal save.“

Vestuvių ceremonija ir svečių pasirinkimas

Ceremonija Vilniuje buvo intymi ir nuoširdi.

„Pamenu, anais laikais ceremonijos buvo dirbtinės, visi stovėdavo įtempti, supinti įtampos. O dabar moteris, kuri kalbėjo, kalbėjo ne iš lapelio, o paprastais ir nuoširdžiais žodžiais, ir mes sėdėjome, žiūrėdami be įtampos. Tai leido pasimėgauti akimirka“, – prisimena Vaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Vestuvių svečių skaičius buvo nedidelis – apie dvidešimt žmonių, tik artimiausi šeimos nariai ir draugai.

Komentatorius pabrėžia, kad didelių vestuvių nenorėjo, nes ankstesnį jubiliejų jau buvo šventęs didelėje kompanijoje. Ceremonija vyko gamtoje, o kitą dieną vyko plaukimas ir draugiški žaidimai.

Darbas ir šeima po vestuvių

Po vestuvių Vaidas ketina daugiau laiko skirti šeimai ir net svarsto atsisakyti komentatoriaus pozicijos:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Lina sakė, kad esu labai užsiėmęs ir kartais per mažai laiko skirdavau šeimai, bet dabar stengiuosi laiko rasti daugiau. Galvoju net atsisakyti komentatoriaus pozicijos rungtynėse, nes komentuoju jau dvidešimt penkerius metus, ir kažko naujo norisi gyvenime. Bandysiu laiko atrasti, kad visus savaitgalius galėčiau skirti šeimai.“

REKLAMA

Komentatorius taip pat dalijasi mintimis apie šiuolaikinių porų pasirinkimus nesituokti:

„Na, dabar viskas taip madinga. Bet manau, kad vis tiek, anksčiau ar vėliau, reikia – tas žiedas, ta oficiali santuoka kažkiek sutraukia žmogų ir suteikia daugiau atsakomybės.“

Jis priduria:

„Mes ilgai buvome nesituokę, bet nusprendėme, kad reikia tokio žingsnio.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų