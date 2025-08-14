Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

LKL prezidentas Remigijus Milašius vedė 23 metais jaunesnę mylimąją Brigitą

2025-08-14 09:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 09:32

Rugpjūčio 1-ąją Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius (67 m.) vedė 23 metais jaunesnę verslininkę Brigitą Mišeikytę.

Brigita Mišeikytė, Remigijus Milašius (nuotr. BNS)

Rugpjūčio 1-ąją Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius (67 m.) vedė 23 metais jaunesnę verslininkę Brigitą Mišeikytę.

3

Kaip praneša lrytas.lt, vestuvės vyko pajūryje, viešbutyje „Palanga Life Balance SPA“.

Vestuvės – po 15 metų draugystės

Skelbiama, kad jaunavedžius prie altoriaus palydėjo jų 7-erių sūnus Vincentas.

Remigijus ir Brigita kartu jau penkiolika metų.

Primename, kad 2025-ųjų pavasarį R. Milašius vienbalsiai buvo perrinktas Lietuvos krepšinio lygos prezidentu dar vienai ketverių metų kadencijai.

Nu
Nu
2025-08-14 09:42
Ką norit galvokit bet tokie yra p.......
Ar jinai į tokį žiūrėtų jai būtų eilinis pensininkas???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
