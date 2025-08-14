LKL prezidentas Remigijus Milašius vedė 23 metais jaunesnę mylimąją Brigitą

Kaip praneša lrytas.lt, vestuvės vyko pajūryje, viešbutyje „Palanga Life Balance SPA“.
Vestuvės – po 15 metų draugystės
Skelbiama, kad jaunavedžius prie altoriaus palydėjo jų 7-erių sūnus Vincentas.
Remigijus ir Brigita kartu jau penkiolika metų.
Primename, kad 2025-ųjų pavasarį R. Milašius vienbalsiai buvo perrinktas Lietuvos krepšinio lygos prezidentu dar vienai ketverių metų kadencijai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Ar jinai į tokį žiūrėtų jai būtų eilinis pensininkas???