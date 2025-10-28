Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Serija tęsiasi: išparduoti visi bilietai į „Žalgirio“ rungtynes su „Virtus“

2025-10-28 17:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 17:01

Likus kelioms valandoms iki Eurolygos septintojo turo rungtynių starto, Kauno „Žalgirio“ sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į dvikovą su Bolonijos „Virtus“ komanda.

Likus kelioms valandoms iki Eurolygos septintojo turo rungtynių starto, Kauno „Žalgirio" sirgaliai išpirko paskutiniuosius bilietus į dvikovą su Bolonijos „Virtus" komanda.

Tai bus 23-osios rungtynės iš eilės, į kurias Lietuvos čempionų aistruoliai išperka visus bilietus. Ankstesnė serija 2024 m. pavasarį buvo nutrūkusi būtent susitikime su Bolonijos komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį „Žalgirio“ arenoje susirinkę sirgaliai turės progą dar kartą pasveikinti „Kauno Žalgirio“ futbolo komandą, kuri visai neseniai pirmą kartą klubo istorijoje tapo Lietuvos čempione. Per didžiąją rungtynių pertrauką į aikštę keliaus ne tik futbolininkai, bet ir jų iškovota taurė, kuri dar kartą kils į viršų čempionų rankose.

Šią savaitę žalgiriečių laukia dar dvejos rungtynės namų arenoje. Ketvirtadienį, spalio 30 d., „Žalgiris“ susitiks su Vilerbano ASVEL krepšininkais.

Šios rungtynės bus skirtos Helovino temai. „Žalgirio“ arena bus papuošta šiurpiais akcentais, o vakaro atmosferą kurs specialiai pasipuošę DJ, renginio vedėjas ir šokėjos.

Į rungtynes atvyksiantys žiūrovai taip pat yra skatinami pasipuošti Helovino stiliumi ir taip sukurti įsimintiną atmosferą. Be to, tik šventiškai pasipuošę lankytojai turės išskirtinę galimybę dalyvauti „Laimės rato“ žaidime, kuris bus surengtas pirmajame arenos aukšte įsikūrusioje „Žalgiris Insider“ zonoje.

Po intensyvios Eurolygos savaitės „Žalgirio“ lauks dar vienas iššūkis – lapkričio 2 d. įvyks LKL finalo pakartojimas su Vilniaus „Ryto“ komanda.

Lapkritį „Žalgirio“ gerbėjai namuose išvys tik trejas rungtynes, todėl likę šios savaitės mačai yra puiki galimybė sirgaliams susiburti „Žalgirio“ arenoje ir savo užsidegimu prisidėti prie Lietuvos čempionų palaikymo.

Nuo spalio 28 d. „Žalgirio“ mobiliąja programėle besinaudojančių sirgalių lauks ir dar viena naujovė – atsinaujinęs „Game Day Drill“ kolekcinių kortelių dizainas. Po kiekvienų rungtynių išskirtinės kortelės programėlėje leis dar patraukliau kaupti virtualių prisiminimų kolekciją apie įsimintiniausias sezono akimirkas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
S.Francisco sutinka jau trečią dvigubą savaitę (Žalgirio nuotr.)
„Žalgiris“ pasitinka trečiąją dvigubą Eurolygos savaitę šį mėnesį: kokie iššūkiai laukia?
M.Brnovičius tampa vienu „Žalgirio-2“ lyderių (Žalgirio nuotr.)
„Žalgiris-2“ su M.Brnovičiaus lyderyste pranoko „Vytį-VDU“

