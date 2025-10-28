Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos baudos – dviems treneriams ir „Hapoel“ klubo prezidentui

2025-10-28 16:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 16:53

Eurolyga paskelbė paskyrusi baudas trims asmenims.

E.Atamanas gavo baudą

Eurolyga paskelbė paskyrusi baudas trims asmenims.

REKLAMA
0

Atėnų „Panathinaikos“ vyr. treneris Erginas Atamanas gavo 8 tūkst. eurų baudą už tai, kad rodė nepagarbą teisėjams mače su Bolonijos „Virtus“, kur jis buvo išvytas trečiojo kėlinio viduryje.

Tel Avivo „Maccabi“ strategas Odedas Kattashas sulaukė 5 tūkst. eurų nuobaudos dėl arbitrų kritikos po pralaimėjimo prieš Pirėjo „Olympiacos“.

Tel Avivo „Hapoel“ klubo prezidentas Oferas Yannay‘us užsitraukė 5 tūkst. eurų baudą, nes socialiniuose tinkluose peikė rungtynių teisėjus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų