Eurolygos baudos – dviems treneriams ir „Hapoel“ klubo prezidentui

Atėnų „Panathinaikos“ vyr. treneris Erginas Atamanas gavo 8 tūkst. eurų baudą už tai, kad rodė nepagarbą teisėjams mače su Bolonijos „Virtus“, kur jis buvo išvytas trečiojo kėlinio viduryje.
Tel Avivo „Maccabi“ strategas Odedas Kattashas sulaukė 5 tūkst. eurų nuobaudos dėl arbitrų kritikos po pralaimėjimo prieš Pirėjo „Olympiacos“.
Tel Avivo „Hapoel“ klubo prezidentas Oferas Yannay‘us užsitraukė 5 tūkst. eurų baudą, nes socialiniuose tinkluose peikė rungtynių teisėjus.
