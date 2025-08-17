Rasa per 3,5 mėnesio atsikratė 15 kilogramų: štai kokių produktų atsisakė

Naujienų portalui tv3.lt Rasa atvirai pasakoja, kaip pavyko atsikratyti 15 kilogramų ir dalijasi įkvepiančiu patarimu tiems, kurie taip pat svajoja apie pokyčius.
Pirmieji kilogramai tirpo dėl grįžimo į sportą
Rasa pasakoja, kad jos svorio metimo kelias prasidėjo netikėtai ir gana staigiai. Šių metų vasario viduryje dėl įtempto laikotarpio darbe pablogėjo bendra savijauta – sumažėjo apetitas, ėmė keistis kasdieniai įpročiai.
Kaip sako pašnekovė, netikėtai sutapo, kad vasario 1-ąją ji po metų pertraukos vėl grįžo į sporto salę. Ten, sportuodama su treneriu, intensyviai „liejo“ prakaitą.
„Pirmoji puokštė intensyvaus sporto man pirmus kilogramus ištirpino. Pati nesupratau nieko. Kai susitikau su kolegomis, su kuriais maudžiausi eketėje, jie pamatė mane su maudymosi kostiumėliu ir pasakė, kad aš numečiau svorio“, – sako Rasa.
Tuomet ji pirmą kartą pasisvėrė ir pastebėjo, kad neteko 5 kilogramų. Tai buvo tarsi postūmis pradėti galvoti apie tolimesnius pokyčius.
„Ar aš noriu geriau atrodyti ir būti geresnė savo versija, ir ar turiu tam valios?“ – klausė savęs Rasa.
Anot jos, ji niekada nemėgo fotografuotis, nes nemėgdavo žiūrėti į save nuotraukose.
„Nebuvau labai stambi, bet kai esi žema ir apvali – viskas atrodo ryškiau: krūtinė didesnė, sėdmuo ir visa kita. Man asmeniškai tai buvo blogiausia, kas galėjo būti“, – atvirauja moteris.
Tą akimirką ją užvaldė azartas – noras įrodyti sau, kad turi valios keistis ir laikytis naujo gyvenimo ritmo.
„Svorio metimas reikalauja daug valios, kadangi išeiti iš savo režimo yra labai lengva“, – sako Rasa.
Ji pabrėžia, kad sąmoningai nesilaikė jokių dietų: „Aš sąmoningai dietų nepuoliau laikytis, nes man jos niekada neveikė. Nemokėdavau aš įsigilinti, man tai netiko. Viskas įvyko savaime, bet tam, kad kristų svoris, visi žino, kad reikia sukelti kalorijų deficitą.“
Mitybos pokyčiai, kurie pakeitė viską
Moters teigimu, anksčiau jos diena prasidėdavo nuo kavos su saldainiu, o pietums dažnai valgydavo sriubą ir antrą karštą patiekalą, gerdavo kavą, skanavo bandeles, sausainius. Be to, iškart po pusryčių dažnai užkandžiaudavo, o grįžusi namo valgydavo vakarienę ir vėl imdavo užkandžiauti.
„Nepajutau, kaip save apleidau. Visi šitie įpročiai baigėsi ir man labai tiko naujas režimas – ryte, kol kiti geria kavą, aš išgeriu pusantro litro vandens. Mano pietūs tapo pagrindiniu dienos valgiu – ta pati sriuba ir antras patiekalas.
Vakare po sporto, jei norisi, suvalgau minimalų užkandį – riešutėlių ar keptą kiaušinį, bet tik tiek. Man to užtenka ir daug geriu vandens“, – apie savo mitybos pokyčius pasakoja Rasa.
Šiuo metu ji visiškai atsisakė sūrių patiekalų, dėl to organizmas natūraliai pašalina perteklinius skysčius. Taip pat Rasa atsisakė miltinių patiekalų ir bulvių.
Anot jos, po intensyvaus sporto kilogramai palaipsniui tirpsta – nuo sausio, kai svėrė 78 kilogramus, numetė 15 kilogramų, o dabar sveria dar mažiau nei tuomet.
Siunčia patarimą
Rasa pabrėžia, kad nors nesiekia per mažo svorio, šiuo metu, iš viso numetusi 15 kilogramų, jaučiasi žymiai geriau. Ji netgi kreipėsi pas gydytoją atlikti kraujo tyrimus, kad šis įvertintų, ar ji nekenkia savo organizmui.
„Visi kraujo rodikliai geri, išskyrus kiek padidėjusį cholesterolį. Gydytoja rekomendavo atidžiau rinktis maistą ir vengti riebių patiekalų. Cholesterolis sumažėjo, tačiau vis dar yra perteklius. Pagalvojau, kad prižiūriu savo mitybą ir taip padedu sau“, – sako Rasa.
Po tyrimų ji sužinojo, kad jos organizme trūko vitamino D. Suvartojusi vitaminų kursą dabar ji jaučiasi puikios nuotaikos, kupina energijos ir aktyviai lanko sporto salę.
„Vakare, vietoj gulėjimo ant sofos, važinėju riedučiais arba žaidžiu futbolą su sūnumi. Veiklų daugėja, nes ir energijos daugiau. Atsisakiau riebios mėsos bei perdirbtų produktų – tai man nekenkia, jaučiuosi puikiai“, – pasakoja moteris.
Ji priduria, kad toks režimas tiko būtent jai, tačiau ar tiktų kitiems – nežino, nes, anot jos, visi esame labai skirtingi.
Rasa, norintiems numesti svorio, pataria pirmiausia sąžiningai pasikalbėti su savimi ir paklausti, ar iš tiesų nori tapti geresne savo versija.
„Reikia atrasti sau priimtiną būdą, kad visas režimas netaptų varginančia kančia. Svarbu ryžtis pradėti ir pasitelkti specialistų pagalbą – dietologas gali padėti suderinti mitybą, o sporto treneris motyvuoja ir padeda formuoti kūno linijas, kokių nori“, – sako pašnekovė.
