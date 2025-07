Ieva per 3 mėnesius atsikratė 30 kilogramų: štai kaip jai pavyko

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Ieva sutiko prabilti atvirai apie savo svorio metimo kelionę. Ji pasakojo, kad su ja teko susidurti du kartus, dėl to patirties sukaupta gana nemažai.

Pirmasis kartas metant svorį

Pirmiausia Ieva papasakojo apie dar studijų laiku priaugtą svorį. Pasak pašnekovės, tuo laiku ji mokėsi pirmajame medicinos kurse, o kilogramai pradėjo augti it ant mielių.

Ieva tikino, kad tada neužsiėmė fizine veikla ir dažnai valgydavo valgykloje, kas lėmė išvaizdos pokyčius.

„Kai man buvo 19 metų, studijavau pirmame medicinos kurse ir svėriau apie 85-90 kg. Tuo metu nesportavau, buvau fiziškai pasyvi ir greit nutukau, nes gyvenau bendrabutyje, o ten buvo valgykla ir kasdien būdavo „cepelinadieniai“.

Tačiau tada pavyko per 3 mėnesius numesti 30 kg. Gaila, tai buvo gūdūs 2011-2012 ir nuotraukų iš tada nebeturiu. Dabar būtų smagu pamatyti save storuliukę“, – šyptelėjo pašnekovė.

Ji pasakojo, kad tuo metu svoris pradėjo jai trukdyti. Pasak jos, šie trukdžiai buvo labiau emociniai, o ne fiziniai, tačiau savame kūne ji nebesijautė gerai. Dėl šios priežasties moteris ėmėsi pokyčių, kurie leido jai drastiškai pakeisti savo vaizdą veidrodyje.

„Tada man trukdė emociškai – jaučiausi nepatogiai savo kūne. Nebuvo rimtų sveikatos problemų, bet jaučiau, kad taip ilgai tęstis neturėtų. Kartais padusdavau, tačiau tai buvo seniai, sunku prisiminti“, – paaiškino Ieva.

Pasiteiravus, per kiek laiko jai pavyko numesti šį svorį, Ieva pasakojo, kad tuo metu 30 kilogramų neteko per tris mėnesius. Pasak jos, tikriausiai prie to prisidėjo tai, kad ji buvo kupina entuziazmo ir tuo metu labai daug sportavo.

Antrasis svorio metimas

Prabėgus daugiau nei 10 metų po pirmojo svorio metimo, Ieva pastebėjo, kad vėl priaugo šiek tiek svorio.

Tuo metu užlipusi ant svarstyklių pašnekovė pamatė 75 kg. Ji pasakojo, kad nors tai nebuvo kritinis momentas, tačiau tuo metu ji jautėsi nekaip ir ryžosi antrą sykį žengti svorio metimo kelionės taku.

„Tai nebuvo kritinis svoris, bet aš aiškiai jutau, kad fiziškai nebesu „ant bangos“ – stigo greičio bėgant, ištvermės, nebetenkino vaizdas veidrodyje“, – pasakojo ji.

Ieva aiškino, kad tuo metu svoris labiausiai trukdė jos funkcionalumui, sumažėjo ištvermė. Kadangi pašnekovė daug sportuoja – tai buvo ženklas, kad reikalingi pokyčiai.

„2024-aisiais tai buvo daugiau apie funkcionalumą – pradėjau pastebėti, kad sunkiau bėgti, greičiau pavargstu, mažiau ištveriu intensyvias treniruotes.

Man, kaip gana daug sportuojančiam žmogui, tai buvo aiškus ženklas, kai organizmas sakė: „Apsidairyk, keisk kažką.“ Be to, labai norėjau išryškinti pilvo preso raumenis“, – šyptelėjo ji.

Ieva aiškino, kad tuo metu gyvenime taip pat jautė disciplinos trūkumą, tad nusprendė „dar labiau save paspausti“ ir parodyti sau, kad gali savo gyvenimą koreguoti taip, kaip norisi.

Ji pridūrė, kad šį kartą 13-14 kilogramų pavyko numesti apytikriai nuo 2024 metų lapkričio iki šių metų vasario pabaigos.

Svorio metimo bandymai ir pasiteisinusios strategijos

Pasiteiravus, kokius metodus teko išbandyti siekiant numesti svorio, Ieva pasakojo, kad rėmėsi tik mokslo pagrįsta informacija, nes pati dirba gydytoja.

Pašnekovė atvirai pasakojo, kad jokių „stebuklingų piliulių“ ji mėginti nesvarstė, tačiau teko mėginti maitintis sveikiau.

„Esu bandžiusi „valgyti sveikiau“ be aiškaus plano ar kalorijų skaičiavimo – toks metodas dažnai duoda trumpalaikių rezultatų, bet ilgainiui svoris grįžta.

Taip pat supratau, kad vien sportas nekompensuos netvarkingos mitybos – treniruotės būtinos, bet mityba lemia didžiąją dalį rezultato, todėl pradėjau disciplinuotai dirbti su dietistu, susitvarkiau sporto režimą“, – paaiškino ji.

Pasiteiravus, kokia svorio metimo strategija jai pasiteisino, Ieva pasidalijo savo aiškiai struktūrizuota sistema, kurios pareigingai laikėsi:

„Man pasiteisino labai aiški sistema:

kalorijų deficitas – pirmas, pagrindinis dalykas ir vienintelis, kuris gali padėti numesti svorio;

subalansuota, individualiai pritaikyta mityba – dar dabar dirbu su nuostabiu dietistu Deividu;

kokybiškas miegas – 8–9 valandos per parą, 8 valandos man yra minimumas per parą, kiek reikia išmiegoti;

reguliarus fizinis aktyvumas (bėgimas, jėgos treniruotės, dviratis, plaukimas, crossfit , žygiai). Paskutiniu metu sportuoju apie 15-20 valandų per savaitę, bet žinau, kad galiu dar paspausti.

darbas su treneriu, o tiksliau turiu juos net kelis – bėgimo, svorio treniruočių ir plaukimo;

reguliari sveikatos kontrolė – kas 3 mėnesius atlikdavau kraujo tyrimus, žinoma, ir atitinkamai pagal kraujo tyrimus „pasitvarkau“ papildus, geležį, vitaminą D, elektrolitus;

VO2 max tyrimas ištvermei ir širdies zonoms kas 6-9 mėnesius.;

kūno masės analizė, skirta sekti riebalų ir raumenų kiekiui.“

Ji pridėjo, kad visus šiuos veiksmus stengėsi daryti ramiai ir sistemingai. Ieva tikino, kad jos svorio metimo kelionėje nebuvo nei badavimo, nei išsekimo, o visa – nuoseklus darbas.

Dienos meniu

Paprašyta nurodyti, kaip atrodydavo jos dienos maistas, Ieva sutiko pateikti kelis pavyzdžius. Pasak jos, nors mityba keitėsi, tačiau ilgainiui ji tapo tikslinga.

„Štai mano bėgimo dienos meniu: prieš bėgimą 100 g avižų ir 25 g džemo, tada po bėgimo 100 g avižų ir 30 g baltymo.

1 valgymas: kruasanas, kiaušinis, 50 g lašišos ir 100 g daržovių.

2 valgis: 100 g vištienos, 100 g daržovių ir 50 g avokado su 50 g grikių.

3 valgymas: 300 g jogurto, 20 g medaus, 100 g uogų ir 20 g riešutų sviesto.

Kitomis dienomis mityba atrodydavo kiek kitaip, bet daugmaž tas pats“, – nurodė ji.

Pasiteiravus, kokios buvo pagrindinės taisyklės dėliojantis savo meniu, pašnekovė paaiškino, ko laikėsi.

„Svarbiausia – jokių emocinių užkandžiavimų, jokių „užsitarnautų saldumynų“. Mityba buvo tikslas, ne paguoda.

Kas svarbiausia – jokio alkio, energijos užtektinai, žinoma, todėl, kad mano mitybą prižiūri profesionalas“, – sakė ji.

Svorio palaikymas ir dabartinė savijauta

Šiuo metu Ieva džiaugiasi savo numestu svoriu, tačiau pridėjo, kad tai – ne pabaiga. Pasak jos, svarbu yra ne tik numesti priaugtus kilogramus, bet taip pat ir stengtis palaikyti norimą svorį.

Ji pasidalijo keliomis savo strategijomis, kurios gali pagelbėti siekiantiems išlaikyti norimą svorį.

„Svorį palaikyti padeda įpročiai: mityba išliko labai panaši, sportas tapo rutina, miegu pakankamai, stresą valdau sąmoningai.

Tęsiu bendradarbiavimą su dietistu, kartą per kelis mėnesius darau kraujo tyrimus, stebiu, ar viskas stabilu. Pagrindinis tikslas – negrįžti į senus įpročius ir tobulėti: greitėti, kelti sunkiau, bėgti greičiau ir išlaikyti ar net padidinti raumenų masę“, – paaiškino pašnekovė.

Ji pridūrė, kad savijauta šiuo metu – puiki. Ieva atvirai pasakojo, kad kiekvieną dieną ji pradeda su kur kas geresne nuotaika, nes turi daugiau energijos ir pasitikėjimo savimi.

„Labai lengva bėgti, kasdieną yra noras sportuoti su didesniu užsidegimu. Fiziškai jaučiuosi daug efektyvesnė, daugiau energijos, daugiau pasitikėjimo.

Labai džiaugiuosi, kad išlaikiau raumeninę masę, nes tai svarbu ne tik estetikai, bet ir hormoninei pusiausvyrai“, – sakė ji.

Pasidalijo auksiniais patarimais

Pasiteiravus, kokį patarimą galėtų duoti tiems, kurie siekia sulieknėti, bet nedrįsta pradėti, Ieva pateikė savo poziciją.

Pasak jos, visų pirma svarbiausia nesiimti šio proceso vieniems ir, prireikus, kreiptis pagalbos į tokius profesionalus, kaip sporto trenerius, dietologus, netgi endokrinologus.

Anot Ievos, taip galima išvengti bandymų ir klaidų bei saugiai pagreitinti svorio metimo procesą.

„Nebijokite pradėti – nebūtina visko keisti iškart. Kartais užtenka pirmo mažo žingsnio: pradėti stebėti mitybą, eiti miegoti anksčiau ar tiesiog daugiau judėti“, – antruoju patarimu pasidalijo ji.

Galiausiai pašnekovė paaiškino, kad svorio metimo procese stebuklų nėra. Pasak jos, laikantis disciplinos, nuoseklumo, miego režimo ir gero plano galima pasiekti gerų rezultatų:

„Kai visa tai tampa gyvenimo būdu – tuomet ir svoris, ir savijauta savaime ima gerėti.“