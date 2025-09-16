Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Niekada nesimylėjusios moters išpažintis: „Bijau likti vieniša senmergė“

2025-09-16 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 19:25

Moteris prisipažino, kad jau yra sulaukusi 27-erių ir dar niekada nesimylėjo. Ji atskleidė, kad vos vienas jos veiksmas atbaidydavo visus vaikinus.

Moteris, asociatyvi nuotr, (nuotr. 123rf.com)

Moteris prisipažino, kad jau yra sulaukusi 27-erių ir dar niekada nesimylėjo. Ji atskleidė, kad vos vienas jos veiksmas atbaidydavo visus vaikinus.

Niekada nesimylėjusi mergina atvirai prakalbo apie tai ir teigė, kad dabar ėmė bijoti, jog visą gyvenimą ir liks „vieniša senmergė“, rašo dailystar.co.uk.

„Bijau likti vieniša senmergė“

„Niekada nesu mylėjusis su kitu žmogumi, nes pačią netinkamiausią akimirką pradedu juoktis. Man 27-eri ir vis dar esu nekalta. Esu turėjusi keletą vaikinų, bet nė vieni santykiai nesitęsė ilgiau nei kelias savaites.

Kai tik vaikinas surimtėja ir pasako ką nors romantiško, aš imu kikenti arba numetu kokį sarkastišką komentarą. Intymios akimirkos ant sofos man kelia nevaldomą juoką. Kai tik jo ranka atsiduria man ant krūtinės ar kelnaitėse, mano žaibiška reakcija yra kuo greičiau ją nustumti šalin. Tai vaikinams visai nepatinka.

Praėjusią savaitę mano buvęs vaikinas mane išsivežė į romantišką savaitgalio išvyką. Jis tikrai pasistengė – užsakė gražų viešbučio kambarį, vyno ir rožių. Jis stovėjo priešais mane ir nusimovė kelnes – aš prapliupau juoktis. Jis atrodė taip absurdiškai, kad aš iš juoko apsiašarojau. Jis labai supyko ir kuo labiau stengėsi mane suvilioti, tuo labiau aš juokiausi.

Galiausiai jis susikrovė daiktus ir pasakė: „Pasiduodu. Tu nenormali.“ Jis išvažiavo namo, o man teko ieškoti traukinio ar autobuso bilieto.

Nieko negaliu padaryti... Vien mintis apie du nuogus kūnus su visomis tabaluojančiomis kūno dalimis man atrodo absurdiška. Susijaudinęs vaikinas man neatrodo nei seksualus, nei patrauklus.

Man atrodo, kad noriu sekso, bet atėjus tai akimirkai man pritrūksta drąsos. Pati viena esu turėjusi galybę orgazmų – paprastai naudoju vibratorių, todėl nesu kokia nekaltuolė.

Jau ne vienas vaikinas man yra pasakęs, kad su manimi kažkas negerai. Tiesą sakant, bijau likti vieniša ir nepatenkinta senmerge“, – atviravo mergina.

 

Specialistės komentaras

Jane, perskaičiusi atvirą 27-erių merginos laišką, atsakė:

„Įdomu, kad tu visiškai nemini savo susijaudinimo. Juokiesi todėl, kad pati nerviniesi ar gėdijiesi? Atsitrauki, nes tau kažkas pasirodo šlykštu, gąsdina ar kelia nerimą dėl to, kad prarasi kontrolę?

Manau, kad praverstų apie savo reakcijas ir patirtis pasikalbėti su profesionalu. Jis ar ji galėtų tau padėti pasikapstyti giliau – greičiausiai vaikystėje – ir išsiaiškinti, kodėl jautiesi ir elgiesi būtent taip.

Man susidaro įspūdis, kad ir pati bandai situaciją išsiaiškinti, bet nebijok kreiptis pagalbos ir pripažinti, kad kažkas nepavyksta. Pasikalbėk su savo šeimos gydytoju, kai tik tai bus įmanoma, ir pasidomėk terapija.

Gali būti, kad tiesiog dar nesutikai tinkamo žmogaus arba pati su savimi nesi iki galo nuoširdi dėl savo seksualumo. Pavyzdžiui, gal tavęs visai netraukia vaikinai?

Paskutinis susitikimas su tavo buvusiu vaikinu turbūt buvo labai nesmagus – jis visai nenusipelnė, kad iš jo būtų juokiamasi. Iš tavo pusės buvo neteisinga jį šitaip pažeminti, kai jis taip stengėsi tave pamaloninti. Jokiu būdu negalima leisti, kad toks epizodas pasikartotų dar kartą.“

