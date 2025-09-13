Atskleidė, kas nutinka organizmui ilgai gyvenant be sekso

Trumpa pertrauka – visiškai normalu. Tačiau jei ji užsitęsia ilgiau, tai gali turėti įtakos ne tik santykiams, bet ir fizinei bei emocinei sveikatai. Visgi svarbu prisiminti, kad nėra vieno „teisingo“ sekso kiekio, tinkamo visiems – svarbiausia yra atrasti tai, kas labiausiai tinka jums patiems, rašoma webmd.com.
Kas nutinka organizmui ilgai gyvenant be sekso?
Nerimas ir stresas
Jei su partneriu nesimylite dažnai, galite jaustis mažiau su juo susiję. Tai reiškia, kad rečiau kalbatės apie savo jausmus ir galite nesulaukti tiek paramos kasdieniam stresui įveikti.
Be to, seksas skatina kūną išskirti hormonus, tokius kaip oksitocinas ir endorfinai. Jie padeda sumažinti streso poveikį, o oksitocinas dar ir padeda lengviau užmigti.
Atmintis ir smegenų veikla
Moksliniai tyrimai šioje srityje dar tik pradedami, tačiau kai kurie rodo, kad žmonės, kurie dažniau mylisi, turi geresnę atmintį.
Yra ir požymių, kad seksas gali padėti smegenims auginti naujus neuronus ir apskritai pagerinti jų veiklą.
Santykių sveikata
Reguliarus seksas poroje padeda jaustis emociškai artimesniems, o tai atveria kelią geresnei komunikacijai. Tyrimai rodo, kad poros, kurios dažniau mylisi, dažniau sako, jog yra laimingesnės, palyginti su tomis, kurios tai daro rečiau.
Svarbiausia – nebūtina to daryti kasdien. Atrodo, kad pakanka ir kartą per savaitę. Ši išvada galioja nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar santykių trukmės.
Imuninė sistema
Reguliarūs lytiniai santykiai gali sustiprinti imunitetą. Retesnis seksas gali lemti didesnį polinkį į peršalimus ir panašias ligas.
Vieno tyrimo metu nustatyta, kad studentai, kurie turėjo lytinių santykių bent vieną ar du kartus per savaitę, turėjo aukštesnį tam tikro antikūno – imunoglobulino A – lygį. Šis antikūnas atlieka svarbų vaidmenį kovojant su infekcijomis.
Moterims – makšties pokyčiai
Moterys, kurios jau perėjo menopauzę, turi dar vieną priežastį nenutraukti lytinių santykių. Be jų makštis gali susiaurėti, jos audiniai suplonėti, tapti labiau pažeidžiami – gali atsirasti plyšimų ar net kraujavimas lytinių santykių metu.
Tokie pokyčiai gali būti tokie nemalonūs, kad moterys ima vengti sekso, o tai tik dar labiau blogina situaciją.
Su menopauze susijusius pokyčius, pavyzdžiui, makšties sausumą ir dirginimą, galima įveikti lubrikantais arba mažomis estrogeno dozėmis.
Vyrams – prostatos vėžio rizika
Kai kurie ekspertai svarsto, ar lytinių santykių dažnumas vyrams gali būti susijęs su prostatos vėžio rizika. Įrodymai šioje srityje yra prieštaringi.
Vieni mano, kad dažnesnis seksas gali didinti lytiniu keliu plintančių infekcijų, kurios sukelia uždegimą, riziką.
Tačiau viename tyrime, kuriame dalyvavo beveik 30 tūkst. vyrų, nustatyta, kad tie, kurie ejakuliavo daugiau nei 21 kartą per mėnesį, turėjo mažesnę tikimybę susirgti prostatos vėžiu per visą gyvenimą, palyginti su tais, kurie tai darė vos 4–7 kartus per mėnesį.
Nors retas seksas nėra „nuosprendis“ sveikatai, vis dėlto dažnesni intymūs santykiai gali turėti daug naudos – tiek fizinei, tiek emocinei savijautai.
Svarbiausia, kad jūsų intymus gyvenimas atitiktų jūsų pačių poreikius ir būtų kokybiškas, o ne būtinai atitiktų kokius nors nustatytus standartus.
