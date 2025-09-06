„Mano buvęs vaikinas negalėjo nulaikyti savo rankų. Ir aš neturiu omenyje, kad jis visada norėjo artumo ar laikytis už rankų – iš tiesų, to nebuvo. Turiu omenyje, kad lovoje jis buvo „rankų miklintojas“ – jis fiziškai neleisdavo man liesti savęs“, – pasakojo ji.
Maria atvirai sako, kad tai buvo keisčiausias dalykas. Jie mylėdavosi, tačiau kaskart, kai ji pabandydavo pati save pamaloninti, buvęs vaikinas fiziškai nustumdavo jos ranką į šalį ir perimdavo iniciatyvą.
„Man tai keldavo pasišlykštėjimą. Tai visiškai išmušdavo mane iš ritmo ir seksas niekada nesibaigdavo geru orgazmu“, – pridūrė ji.
Paaiškino, kodėl moterys masturbuojasi sekso metu
Ji sako, kad minėtas buvęs vaikinas nebuvo vienintelis, kuris taip elgėsi. Keli jos ankstesni seksualiniai partneriai elgdavosi taip, tarsi juos žeisdavo, jei ji sekso metu imdavo masturbuotis, rašo menshealth.com.
Jos patirtis rodo, kad jei ima save liesti lytinio akto metu, vyrų reakcija būna dvejopa: arba jie mano, kad jos nesujaudina, todėl įsižeidžia arba klausia, ką galėtų padaryti kitaip; arba galvoja, kad tai tarsi ženklas, kad ji norėtų, jog ją liestų vyras, todėl perima iniciatyvą.
Maria sako norinti pabrėžti viena: nei vienas, nei kitas variantas nėra teisingas. Ji siunčia žinią vyrams, kad jeigu partnerė sekso metu liečia save, ji tai daro todėl, kad jai tai malonu, ir reikėtų leisti jai tai daryti.
Daugeliu atveju savęs tenkinimas sekso metu neturi nieko bendro su sekso kokybe ar partnerio veiksmais. Viskas – tik dėl malonumo, kad jis būtų intensyvesnis.
„Moterys masturbuojasi. Daug. Iš tiesų, pagal sekso žaislų gamintojų atliktą 1,2 tūkst. amerikiečių apklausą, 81 proc. moterų bent kartą gyvenime masturbavosi, o vidutiniškai tai daro apie du kartus per savaitę – rečiau nei vyrai, bet vis tiek gana dažnai.
Be to, nemaža dalis moterų, apie 30 proc., teigia teikiančios pirmenybę masturbacijai, o ne seksui, lyginant su 21 proc. vyrų.“
Kyla klausimas, kodėl taip yra? Atidžiau pažvelgus į duomenis, viskas tampa gana aišku: moterys gerokai rečiau patiria orgazmą sekso metu nei jų partneriai vyrai.
Anksčiau atlikta apklausa parodė, kad tik 64 proc. moterų teigė patyrusios orgazmą per paskutinį lytinį aktą, o štai heteroseksualių vyrų tarpe orgazmą patyrė net 91 proc.
Ši vadinamoji „orgazmų spraga“ pirmiausia atsiranda todėl, kad dauguma moterų tiesiog negali patirti orgazmo vien tik nuo sueities. Iš tiesų, pagal vieną tyrimą, tik 18 proc. moterų gali pasiekti orgazmą vien nuo penetracijos.
Didžiajai daugumai reikia klitorio stimuliacijos, kad pasiektų kulminaciją, todėl kartais moterys ima masturbuotis sekso metu. Tai tik būdas užtikrinti, kad moteris irgi patirtų malonumą ir pasimėgautų juo.
Taigi, jei pamatysite, kad jūsų partnerė sekso metu ima masturbuotis, nepulkite jos stabdyti arba perimti iniciatyvos į savo rankas. Geriausia tiesiog leisti tęsti tai daryti – ne todėl, kad jūs nesugebate pamaloninti moters, o dėl to, kad moteris pati žino, kaip tai padaryti geriausiai.
Lygiai taip pat, kaip vyrai pažįsta savo kūną, taip pat moterys žino, kaip elgtis su klitoriu, žino, kas joms malonu ir kartais norisi pačioms imti iniciatyvą į savo rankas, kad viduryje sekso nereikėtų vedžioti partnerio rankos po klitorį.
Taigi kitą kartą, kai moteris ims tenkinti save sekso metu, nenustumkite jos rankos. Galite paklausti, ar galite kažkuo padėti, bet jei ji pasakys, kad pagalbos nereikia ir susitvarkys pati – leiskite jai daryti tai, ką daro.
Geriau atkreipkite dėmesį į tai, ką ji daro, ir įsidėmėkite, kas moterį jaudina. Taip stebėdami galite išmokti kai ką naudingo.
