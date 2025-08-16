Atskleidė, apie ką sekso metu dažniausiai meluoja vyrai

Tyrėjai nustatė, kad poroms buvo sunkiausia atsiverti apie savo seksualines fantazijas. Nemažas dalyvių skaičius taip pat prisipažino, kad slepia savo intymių partnerių skaičių ir miegamojo poreikius, pranešė portalas „Daily Star“.
„Superdrug“ tyrimo metu buvo surinkti duomenys iš 1016 žmonių gyvenančių Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Apklausoje vyrai ir moterys buvo paprašyti atskleisti temas, apie kurias jie meluoja daugiausiai.
Beveik pusė (45,2 proc.) dalyvių vyrų pripažino esą nesąžiningi seksualinių fantazijų tema, o 40,9 proc. moterų teigė tą patį.
Galima daryti prielaidą, kad tai kyla iš baimės, kad partneriai nepritars vienas kitam ir nesupras to, kas užveda juos lovoje. Taip pat buvo nustatyta, kad dalyviai slepia savo fetišus ir poreikius.
Trečdalis vyrų prisipažino, kad buvo sunku kalbėti apie tai, kokius keistus dalykus jie norėtų išbandyti lovoje. Ši tema buvo šiek tiek mažiau tabu moterims, o 18,7 proc. pastebėjo, kad apie nišines seksualines nuostatas sunku kalbėti.
Vyrai ir moterys prisipažino esą nesąžiningi ir dėl to, kiek turi seksualinių partnerių. Tačiau buvo keletas temų, kuriomis atsakymai skyrėsi. Vyrai dažniau apsimesdavo, kad yra patenkinti savo partnerių kūnu, o merginos melavo apie mėgstamiausią sekso pozą.
Penkios seksualinės temos, dėl kurių dažniausiai meluoja vyrai:
1. Seksualinės fantazijos – 45,2 proc.
2. Seksualiniai poreikiai – 33,7 proc.
3. Seksualiniai fetišai – 31,1 proc.
4. Ankstesnių seksualinių partnerių skaičius – 22,2 proc.
5. Pasitenkinimas partnerio kūno išvaizda – 20,6 proc.
Penkios seksualinės temos, apie kurias meluoja moterys:
1. Seksualinės fantazijos – 40,9 proc.
2. Seksualiniai poreikiai – 35 proc.
3. Buvusių seksualinių partnerių skaičius – 20,3 proc.
4. Seksualiniai fetišai – 18,7 proc.
5. Mėgstamiausia sekso poza – 12,9 proc.
