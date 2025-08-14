Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Harry Stylesas nuo šiol pardavinės vibratorius: štai kiek teks pakloti

2025-08-14 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 12:55

Buvęs populiarios grupės „One Direction“ narys Harry Stylesas savo gerbėjus nustebino nauja veikla. Dabar vyras pradėjo prekiauti sekso žaisliukais.

Harry Styles (nuotr. SCANPIX)
7

Buvęs populiarios grupės „One Direction“ narys Harry Stylesas savo gerbėjus nustebino nauja veikla. Dabar vyras pradėjo prekiauti sekso žaisliukais.

REKLAMA
2

Apie tai pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.

Harry Styles
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry Styles

Naujiena gerbėjams

Kaip skelbiama socialiniame tinkle, H. Stylesas pardavinės du intymiam gyvenimui skirtus daiktus.

„Harry Styles netikėtai pristatė... vibratorių. Na ką, jis juk nori patenkinti visus!

Harry prekės ženklas „Pleasing“ dabar žengia į intymumo sritį, pristatydamas du naujus „seksualinės gerovės“ produktus: 68 dolerių (apie 62 eur.) vertės dvipusį vibratorių ir 25 dolerių (apie 23 eur.) kainuojantį lubrikanto buteliuką“, – rašoma soc. tinkle.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus gerbėjai negalėjo patikėti šia žinia:

„Oho, negaliu patikėti – mano mėgstamiausias „One Direction“ narys taip pasielgė“, – rašė internautas.

Kitas pridūrė: „Aš myliu šį žmogų.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų