Harry Stylesas nuo šiol pardavinės vibratorius: štai kiek teks pakloti

Apie tai pranešė socialiniame tinkle „Instagram“.
Naujiena gerbėjams
Kaip skelbiama socialiniame tinkle, H. Stylesas pardavinės du intymiam gyvenimui skirtus daiktus.
„Harry Styles netikėtai pristatė... vibratorių. Na ką, jis juk nori patenkinti visus!
Harry prekės ženklas „Pleasing“ dabar žengia į intymumo sritį, pristatydamas du naujus „seksualinės gerovės“ produktus: 68 dolerių (apie 62 eur.) vertės dvipusį vibratorių ir 25 dolerių (apie 23 eur.) kainuojantį lubrikanto buteliuką“, – rašoma soc. tinkle.
Netrukus gerbėjai negalėjo patikėti šia žinia:
„Oho, negaliu patikėti – mano mėgstamiausias „One Direction“ narys taip pasielgė“, – rašė internautas.
Kitas pridūrė: „Aš myliu šį žmogų.“
