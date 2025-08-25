Išgirdusi vyro prašymą lovoje žmona išraudo lyg burokas: „Negaliu į jį žiūrėti“

Ekspertė teigia, kad ši istorija jai vis dar neduoda ramybės. Nors ji yra už vaidmenų žaidimus lovoje, pati turi ne itin malonią patirtį – jos buvęs vaikinas yra prašęs, kad lovoje ji apsimestų jo pamote. Blogiausia istorijos dalis – vaikinas turėjo pamotę, kuri buvo itin panaši į ją.
Todėl gavusi skaitytojos laišką apie tai, kad vyras jos prašo apsimesti jo įsesere, akimirksniu užplūdo prisiminimai apie šokiruojančią patirtį, rašo thesun.co.uk.
Vyro prašymas lovoje paliko be žado
Ji pateikė gautą moters laišką: „Prieš kelis mėnesius mes su vyru sutikome paįvairinti seksualinius santykius vaidmenų žaidimais.
Esame susituokę šešerius metus ir seksas buvo šiek tiek atšalęs. Iš pradžių tai veikė puikiai, mylėjomės daug ir dažnai, bet dabar jis prašo, kad lovoje apsimesčiau jo netikra seserimi. Tai mane baugina!
Jis tikina, kad tai tiesiog nekaltas, dažnai pasitaikantis fetišas, ir, tiesą sakant, kelios mano draugės yra sakiusios tą patį, bet man tai atrodo keista – ypač todėl, kad jis iš tiesų turi įseserę.
Aš myliu savo vyrą, mūsų santuoka puiki ir nenoriu atstumti jo lovoje būtent dabar, kai mūsų seksualinis gyvenimas vėl atsigavo, bet net negaliu į jį žiūrėti.
Kaip galėčiau atitraukti jį nuo šios fantazijos, kad sugrįžtume prie įprasto sekso?“
Ekspertė pažėrė naudingų patarimų
G. Culley, perskaičiusi šį skaitytojos laišką, pateikė savo įžvalgas.
„Fantazijos yra visiškai normalu ir esu tikra, kad jo fantazija apie įseserę yra pakankamai nekalta – bet suprantu, kodėl jums tai kelia diskomfortą.
Tai dažna tema pornografijoje, tad tikėtina, kad jis tiesiog ją iš ten „pasiėmė“ ir įsikibo į šią idėją. Vis dėlto, kadangi jis turi tikrą įseserę, tai gali atrodyti per daug artima – ir tai visiškai suprantama.
Čia pagrindinis dalykas yra komunikacija. Atvirumas ir sąžiningumas yra būtinas geram seksui ir sveikiems santykiams.
Tai, kaip sureaguosite, nulems, kas bus toliau. Nereikėtų išrėžti: „Dieve, tai siaubingai šlykštu, brangusis“, nes jis gali užsisklęsti.
Jis gali pradėti jausti gėdą arba manyti, kad yra keistuolis, ir tada nustoti su jumis dalintis savo mintimis – o tai gali sukelti problemų ir lovoje, ir už jos ribų.
Tačiau visiškai normalu pasakyti „ne“. Jei jums kažkas atrodo nepriimtina, neturite jaustis verčiama su tuo sutikti – ir kiekvienas normalus partneris tai turėtų gerbti“, – komentavo ekspertė.
Ji pateikė ir keletą patarimų, kaip išlaikyti aistrą santykiuose, tačiau nepasiduoti keistiems įgeidžiams, kurie atrodo nepriimtini.
„Gebėjimas pasakyti, kas tau patinka ir kas nepatinka, yra raktas į gerą seksą – bet taip pat svarbu, kaip tai pasakysite.
Labai svarbu sukurti saugią erdvę, kur partneris jaustųsi patogiai atsiverdamas. Niekada nesijuokite ir nemenkinkite partnerio, jei jis prabyla apie neįprastą fetišą ar fantazijas.
Vietoj to tiesiog naudokite teigiamą kalbą, tarkim: „Man labai patinka, kai darome X, Y, Z, bet tokio vaidmenų žaidimo nenorėčiau. Tačiau mielai pabandyčiau štai ką...“
Viskas sukasi apie tai, kad pokalbis būtų atviras, vyktų pagarbiai ir būtų orientuotas į abipusį malonumą“, – patarė G. Culley.
Kitas jos patarimas – nustatyti ribas: „Su bet kokiais fetišiniais žaidimais labai svarbu aiškiai nustatyti ribas ir susitarti dėl saugaus žodžio – ženklo, kurį bet kuris gali panaudoti, jei pasidaro nejauku.
Vaidmenų žaidimai dažnai apima galios dinamiką ir kartais gali peržengti į BDSM sritį. Todėl turėti saugų žodį ar ženklą yra labai svarbu – tai užtikrina, kad abu partneriai jaustųsi saugūs, gerbiami ir valdantys situaciją.“
