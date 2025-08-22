TOP3 Zodiako ženklai – geriausi lovoje: su jais karšta visuomet

Bet jeigu jums rūpi partnerio įgūdžiai lovoje, pasak ekspertų, verta žinoti, kurie Zodiako ženklai yra patys seksualiausi, rašoma popsugar.com.
Viskas priklauso ne tik nuo libido
Tai tiesa: kai kalba pasisuka apie tai, kaip dažnai žmogus nori mylėtis, natūralus libido nėra vienintelis lemiamas veiksnys – pasak astrologijos žinovų, Zodiako ženklas irgi turi įtakos.
Pasirodo, kai kurie ženklai mylisi dažniau nei kiti vien todėl, nes jie to labiau geidžia. O kai kurie ženklai garsėja tuo, kad seksas su jais būna nepakartojamas, karštas ir audringas.
Žinoma, kiekvieno libido natūraliai skiriasi ir jį gali paveikti daugybė kitų dalykų, pavyzdžiui, kenksmingų sveikatai medžiagų vartojimas, stresas ar vartojami vaistai.
Bet visai įmanoma, kad jūsų ir jūsų partnerio astrologinis ženklas irgi užsimena apie tai, kaip dažnai norite sekso.
Šie Zodiako ženklai – geriausi lovoje
Įdomu, kurie Zodiako ženklai tituluojami geriausiais lovoje?
Štai astrologės Dossé-Via Trenou-Wells sudarytas geriausių ženklų lovoje reitingas – trys aukščiausios „prizinės“ vietos.
Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 21)
Jeigu kada nors bandėte suprasti, kodėl Skorpionai tokie geri lovoje, žinokite – jie laikomi sekso ženklu zodiake.
Valdomi reprodukcinių organų, Skorpionai neretai turi reputaciją kaip vieni ryškiausių ir labiausiai pašėlusių ženklų. Net Skorpiono sezonas trykšta seksualine energija.
„Tai nereiškia, kad jie eis į lovą su bet kuo, – sako Trenou-Wells. –„Skorpionai dažniausiai yra labai išrankūs ir turi aukštus standartus, tad norint būti jų vertu, reikia atitikti jų seksualinį ir emocinį intensyvumą.“
Avinas (kovo 21 – balandžio 19)
Aviną valdo Marsas, veiksmo ir sekso planeta, tad nieko keisto, kad apie tai jie dažnai ir galvoja.
„Avino libido ir seksualinis potraukis yra gana aukštas, nes tai aistringas, veiksmo kupinas ženklas, – sako astrologė. – Jiems seksas toks pat natūralus kaip kvėpavimas, o seksas su Avinu – nepakartojamas, karštas ir aistringas.“
Turint omeny Avinų impulsyvumą, galima nesistebėti, kad jie be didelių svarstymų žengs pirmą žingsnį.
Jautis (balandžio 20 – gegužės 20)
Ar kada pagalvojote, kodėl visi Jaučiai tokie geri lovoje? Žemiškas, komfortą mėgstantis Jautis dievina aistrą ir glebeščiavimąsi.
Valdomas Veneros, meilės planetos, Jautis trokšta švelnių, romantiškų akimirkų, kurios jį paverčia ypatingu partneriu lovoje.
Jie mėgaujasi prabanga ir vertina patogumą, kuriame įtraukiami visi penki pojūčiai, todėl seksas su Jaučiu yra įsimenanti patirtis, o ne šiaip pasivartymas pataluose.
„Jaučio libido būna kraštutinis – arba jie pasiruošę išsilaikyti visą naktį, arba tiesiog nori apsikabinę užmigti“, – sako astrologė.