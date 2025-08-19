Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

1 Zodiako ženklą įspėja: pirmas įspūdis gali būti apgaulingas

2025-08-19 07:14 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 07:14

Zodiako ženklams astrologai žada naujų, anksčiau nepatirtų potyrių gausą.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Zodiako ženklams astrologai žada naujų, anksčiau nepatirtų potyrių gausą.

1

Astrologinė prognozė rugpjūčio 19-ajai, antradieniui

AVINAS

Šeimos poreikiai, artimųjų kaprizai neleis jums ištrūkti iš įprasto „voverės rato“. Visgi vakaras turėtų būti romantiškesnis, spalvingesnis. Tik būkite pakantesni artimam žmogui – tai padės išspręsti nesusipratimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAUTIS

Šiandien tiek prisibendrausite, kad liežuvis nudils arba pirštų galiukai nutirps nuo klaviatūros spaudymo. Vakare galite suvokti, kad išplepėjote daugiau, nei derėjo.

DVYNIAI

Sunku bus nustygti vienoje vietoje, norėsis kažko ypatingo. Vienus trauks meilės nuotykiai, kitus – prabangūs daiktai ar kitos pagundos. Tikėtinas išlaidavimas, pasidavimas netikusioms aistroms.

VĖŽYS

Šiandien bus sunkiau išlikti objektyviems, santūriems. Regis, būsite įtarūs, neprisileisite artyn net mylimų žmonių, draugų. Jums atrodys, kad kiti džiaugiasi dėl jūsų nesėkmių.

LIŪTAS

Mėgstantys išgerti ar kitaip svaigintis artimos aplinkos žmonės bei intrigų rezgėjai, sukčiai gali sukelti jums rūpesčių. Stenkitės atskirti iliuzijas nuo tikrovės. Saugokite savas ir svetimas paslaptis.

MERGELĖ

Regis, savo valią jums mėgins diktuoti kiti žmonės bei aplinkybės. Jumyse grumsis prieštaringi jausmai. Galbūt žaidžiate dvigubą žaidimą ir tai vargina. Vykite šalin negatyvias mintis ir nepasiduokite spaudimui.

SVARSTYKLĖS

Užmegztos pažintys atrodys žavios, tačiau pirmas įspūdis gali būti apgaulingas. Gebėkite parodyti, kad vertinate aplinkinių dėmesį, tačiau nebūkite pernelyg patiklūs.

SKORPIONAS

Jeigu neturite galimybės niekur išvykti, namuose vis tiek nesėdėsite. Vilios renginiai, norėsis pabendrauti su žmonėmis, kurie yra kartu su jumis keliavę ar turi ką papasakoti. Galimas intriguojantis pasiūlymas.

ŠAULYS

Pajutę prabundant kūrybines galias, pasąmonės srautus, nesėdėkite rankų sudėję. Tik būkite apdairūs, jeigu netrokštate negatyvių pasikeitimų asmeniniuose santykiuose ir savo piniginėje..

OŽIARAGIS

Diena nebloga, bet gali pasirodyti, kad kai kurie asmeniniai santykiai tarsi išsisėmė. Arba pasitaikys nevaldomų situacijų. Kai kuriems tai išeis į gerą, tačiau ne visiems. Kažkokie planai gali staiga pasikeisti.

VANDENIS

Šiandien jums bus sunku išbūti be darbo. Tačiau jei jo prisiplanuosite per daug, užbaigti iki galo gali nepavykti. Tikriausiai kai kam labai prireiks jūsų draugijos, palaikymo. Neatsukite nugaros.

ŽUVYS

Įspūdžių, meilės poreikis skatins rizikuoti, provokuoti. Jeigu pulsite ieškoti abejotinų nuotykių, galite apsvilti sparnelius. Nenumokite ranka į neįprastas partnerio ar vaikų užuominas, neįprastą jų elgesį.

Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

