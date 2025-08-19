1 Zodiako ženklą įspėja: pirmas įspūdis gali būti apgaulingas

Astrologinė prognozė rugpjūčio 19-ajai, antradieniui
AVINAS
Šeimos poreikiai, artimųjų kaprizai neleis jums ištrūkti iš įprasto „voverės rato“. Visgi vakaras turėtų būti romantiškesnis, spalvingesnis. Tik būkite pakantesni artimam žmogui – tai padės išspręsti nesusipratimus.
JAUTIS
Šiandien tiek prisibendrausite, kad liežuvis nudils arba pirštų galiukai nutirps nuo klaviatūros spaudymo. Vakare galite suvokti, kad išplepėjote daugiau, nei derėjo.
DVYNIAI
Sunku bus nustygti vienoje vietoje, norėsis kažko ypatingo. Vienus trauks meilės nuotykiai, kitus – prabangūs daiktai ar kitos pagundos. Tikėtinas išlaidavimas, pasidavimas netikusioms aistroms.
VĖŽYS
Šiandien bus sunkiau išlikti objektyviems, santūriems. Regis, būsite įtarūs, neprisileisite artyn net mylimų žmonių, draugų. Jums atrodys, kad kiti džiaugiasi dėl jūsų nesėkmių.
LIŪTAS
Mėgstantys išgerti ar kitaip svaigintis artimos aplinkos žmonės bei intrigų rezgėjai, sukčiai gali sukelti jums rūpesčių. Stenkitės atskirti iliuzijas nuo tikrovės. Saugokite savas ir svetimas paslaptis.
MERGELĖ
Regis, savo valią jums mėgins diktuoti kiti žmonės bei aplinkybės. Jumyse grumsis prieštaringi jausmai. Galbūt žaidžiate dvigubą žaidimą ir tai vargina. Vykite šalin negatyvias mintis ir nepasiduokite spaudimui.
SVARSTYKLĖS
Užmegztos pažintys atrodys žavios, tačiau pirmas įspūdis gali būti apgaulingas. Gebėkite parodyti, kad vertinate aplinkinių dėmesį, tačiau nebūkite pernelyg patiklūs.
SKORPIONAS
Jeigu neturite galimybės niekur išvykti, namuose vis tiek nesėdėsite. Vilios renginiai, norėsis pabendrauti su žmonėmis, kurie yra kartu su jumis keliavę ar turi ką papasakoti. Galimas intriguojantis pasiūlymas.
ŠAULYS
Pajutę prabundant kūrybines galias, pasąmonės srautus, nesėdėkite rankų sudėję. Tik būkite apdairūs, jeigu netrokštate negatyvių pasikeitimų asmeniniuose santykiuose ir savo piniginėje..
OŽIARAGIS
Diena nebloga, bet gali pasirodyti, kad kai kurie asmeniniai santykiai tarsi išsisėmė. Arba pasitaikys nevaldomų situacijų. Kai kuriems tai išeis į gerą, tačiau ne visiems. Kažkokie planai gali staiga pasikeisti.
VANDENIS
Šiandien jums bus sunku išbūti be darbo. Tačiau jei jo prisiplanuosite per daug, užbaigti iki galo gali nepavykti. Tikriausiai kai kam labai prireiks jūsų draugijos, palaikymo. Neatsukite nugaros.
ŽUVYS
Įspūdžių, meilės poreikis skatins rizikuoti, provokuoti. Jeigu pulsite ieškoti abejotinų nuotykių, galite apsvilti sparnelius. Nenumokite ranka į neįprastas partnerio ar vaikų užuominas, neįprastą jų elgesį.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė
Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!