27 metų „OnlyFans“ žvaigždė Annie Knight, dažnai vadinama „seksualiausia Australijos moterimi“, atsidūrė ligoninėje dėl neatskleisto negalavimo. Jos sužadėtinis Henry Brayshaw „Instagram Stories“ paskelbė nuotrauką, kurioje Annie matoma gulinti ligoninės lovoje, vilkinti mėlyną chalatą ir apsupta medicinos įrangos.

Nuotraukos antraštėje Henry juokavo: „Įdomu, kur yra gyvybės palaikymo jungiklis?“ Tačiau nei Annie, nei Henry kol kas nekomentavo, kas lėmė šią hospitalizaciją, rašo dailymail.co.uk.

Ši žinia pasirodė netrukus po to, kai pora paskelbė apie sužadėtuves – vos po savaitės oficialaus pasimatymų laikotarpio. Annie, dalyvaudama radijo laidoje „The Kyle and Jackie O Show“, pasakojo, kad jų santykiai peraugo į rimtą etapą, kai Henry pasipiršo per romantišką vakarienę kovo pabaigoje.

Seksualiai aktyviausia australė, turėjusi daugiau nei 600 partnerių, hospitalizuota dėl paslaptingo negalavimo

„Oficialiai susitikinėjame tik savaitę, bet esame geriausi draugai jau dešimt metų ir anksčiau esame buvę kartu“, – teigė Annie. „Pastaruoju metu buvome vėl suartėję. Tad šios sužadėtuvės nėra visiškai iš niekur.“

Annie taip pat atskleidė intriguojančių detalių apie poros gyvenimą. Naujausiame „Unhinged“ tinklalaidės epizode ji pasakojo, kad su sužadėtiniu nemiega vienoje lovoje.

„Henry ir aš mėgstame miegoti atskiruose kambariuose“, – pirmadienį dalinosi žvaigždė „Instagram“ paskyroje. „Turime atskiras lovas“, – patvirtino ir Henry, pridėdamas: „Be jokių antrankių.“

Annie, kuri 2024 metais išgarsėjo pareiškimu, kad yra turėjusi daugiau nei 600 partnerių, paaiškino, kad pora kartais visgi miega kartu: „Nesusipainiokit – kartais miegame vienoje lovoje ir tai yra puiku. Mums tai patinka.“

Vis dėlto Henry išraiška rodė, kad atskiros nakvynės jiems iš tikrųjų labiau priimtinos. Jis juokavo, kad kartu miegoti būna gana chaotiška: „Yra šuo, Annie užsidėjusi ausines, o kambaryje – garsiai sklinda vandenyno garsai.“

Annie pridūrė: „Man patinka baltasis triukšmas.“ Henry tęsė: „O aš klausausi lietaus garsų, tad turime pusę lietaus, pusę vandenyno ir dar šuo – visa tai tikrai laukinis derinys.“

Annie viename įraše parašė: „Kai penktą ryto ankstyvas paukštis susižadėja su mieguistu FIFO (išvykstamuoju) berniuku.“

„Mums nuoširdžiai patinka turėti atskiras lovas – tai turėtų būti normalu, jei porai tai tinka“, – pridūrė ji.